HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis "diagnostiziert" eine defensive Wachstumsstory. Auch Margensteigerungen sprächen für einen Kauf, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0015002CX3

© 2025 dpa-AFX-Analyser