Wolfratshausen (ots) -Die Der IT-Macher GmbH, hat im Rahmen ihrer Strategieklausur die technologische Ausrichtung des Unternehmens bestätigt. Auch im zehnten Geschäftsjahr bleibt der Fokus klar auf Oracle APEX und Oracle Forms als Kerntechnologien gerichtet.Bereits zur Gründung im April 2016 lautete das Versprechen auf der Website: "Wir sprechen fließend Oracle Forms und APEX." Diese Spezialisierung hat sich als zukunftsorientiert erwiesen. Heute zählt die Der IT-Macher GmbH zu den etablierten und größeren Anbietern im deutschsprachigen Raum."Wir waren mit unserer Spezialisierung von Anfang an der Zeit voraus", sagt Michael Kilimann, einer der beiden Geschäftsführer der Der IT-Macher GmbH. "Die anhaltende Nachfrage nach Modernisierung und Weiterentwicklung von Oracle-Applikationen bestätigt unseren Weg."Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen aktuell Kunden aus verschiedensten Branchen in der DACH-Region. Die Verbindung aus langjähriger Oracle Forms-Expertise und fundierter APEX-Kompetenz bildet die Grundlage für erfolgreiche Projekte in der Anwendungsmodernisierung und Neuentwicklung.Strategie 2025: Klarer Fokus auf Technologie und QualitätDie Geschäftsführung bekräftigt: "Der eingeschlagene Kurs wird fortgesetzt. Auch künftig wird die Der IT-Macher GmbH auf Spezialisierung, technologische Tiefe und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden setzen - insbesondere in Projekten rund um Oracle Forms, APEX und die Oracle Cloud".Über die Der IT-Macher GmbHDie Der IT-Macher GmbH mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München, ist ein IT-Dienstleister mit Spezialisierung auf Oracle-Technologien. Zum Portfolio gehören unter anderem die Strategieberatung, die Modernisierung von Oracle-Anwendungen, individuelle Softwareentwicklung, auch für mobile Lösungen, sowie die Implementierung mit Oracle Forms, Oracle APEX, Oracle WebLogic Server und der Oracle Cloud.Einen detaillierteren Überblick über das Unternehmen findet man unter https://simplebooklet.com/unternehmensbroschuerepage=1Zu den rund 50 Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen, Konzerne sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern im deutschsprachigen Raum.