Vancouver, BC, 24. Juli 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) ("American Tungsten" oder das "Unternehmen") freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 30. Juni 2025 und 17. Juli 2025 nun den erfolgreichen Abschluss seiner überzeichneten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die "Platzierung") bekannt zu geben. Im Rahmen der Platzierung wurden vom Unternehmen 14.000.000 Stammaktien (die "Aktien") zum Preis von 0,50 CAD pro Aktie ausgegeben und damit ein Bruttoerlös in Höhe von 7.000.000 CAD erzielt. Die rege Nachfrage seitens institutioneller Anleger und firmeninterner Personen (Insider) unterstreicht das wachsende Vertrauen in die Vision, Strategie und Dynamik des Unternehmens im Sektor der kritischen Metalle.

Für bestimmte Leistungen, die von diversen Vermittlern (Findern) in Zusammenhang mit der Platzierung erbracht wurden, bezahlte das Unternehmen den entsprechenden Findern nach dem Fremdvergleichsgrundsatz Vermittlungshonorare (Finder Fees) in Höhe von insgesamt 253.421,35 CAD in bar. Das entspricht einem Gegenwert von 3,6 % des Bruttoerlöses, der dem Unternehmen von zeichnenden Personen/Unternehmen, die von den Findern an das Unternehmen herangeführt wurden, zugeflossen ist. Darüber hinaus gab das Unternehmen an bestimmte Finder nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 502.293 Warrants für den Erwerb von Stammaktien (die "Finder Warrants") aus. Jeder Finder Warrant berechtigt zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,50 $ pro Aktie und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Diese Frist endet am 25. November 2025. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Platzierung für die Finanzierung von Explorationsprogrammen, Optionszahlungen, den Erwerb von Mineralkonzessionen sowie Marketingausgaben verwenden bzw. in das Betriebskapital (Working Capital) investieren.

Des Weiteren teilt das Unternehmen mit, dass Herr Dennis Logan mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde. Herr Logan hat mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistung und Ressourcen. Zuvor war er in leitenden Funktionen im Finanzwesen bei börsennotierten Unternehmen wie Almonty Industries Inc. tätig, wo er maßgeblich an der Kapitalbeschaffung und der Steigerung der betrieblichen Effizienz im Wolframsektor beteiligt war. Das Unternehmen möchte außerdem Herrn Ajay Toor seinen aufrichtigen Dank für sein Engagement während seiner Amtszeit aussprechen und wünscht ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.

Herr Ali Haji, der seit dem 14. April die Funktion des CEO innehat und über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Metall- und Bergbausektor sowie im Investitions-Management verfügt, wird ebenfalls dem Board of Directors beitreten und damit die Führung und strategische Aufsicht des Unternehmens weiter stärken.

"Die Nachfrage der Anleger hat unsere Erwartungen übertroffen, und wir sind für das Vertrauensvotum in unsere Langzeitstrategie und Vision sehr dankbar", erklärt Ali Haji, CEO von American Tungsten. "Dank dieser Finanzierung sind wir in der Lage, unsere Erschließungspläne für unser Vorzeigeprojekt, die Mine Ima in Idaho, rascher umzusetzen und auf die kommerzielle Produktion hinzuarbeiten. Unter der Führung von Dennis, mit seinen Kenntnissen der strategischen Finanzplanung und Kapitalmärkte, stellen wir das richtige Team zusammen, das American Tungsten in die nächste Wachstums- und Wertschöpfungsphase führen wird. Ich fühle mich geehrt, in das Board of Directors aufgenommen zu werden, und werde mich mit Freude in die Unternehmensführung und strategische Umsetzung einbringen."

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung stattfinden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unrechtmäßig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act von 1933 noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es besteht eine Registrierung bzw. eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Vermögenswerte von potenzialreichen Wolfram- und Magnetitprojekten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich, das Projekt Mine Ima in Idaho zur kommerziellen Produktion voranzutreiben, um der kritischen Metallknappheit in Nordamerika entgegenzuwirken. Das Projekt Mine Ima des Unternehmens ist ein historisches und hochwertiges unterirdisches Wolfram-Grundstück, auf dem früher bereits produziert wurde. Das Unternehmen verfügt über die Option, sämtliche Eigentumsanteile am Projekt (Gegenstand einer 2%igen Royalty) zu erwerben und hat seine Liegenschaft durch den Erwerb von 113 weiteren staatlichen Claims mit nahezu 2.000 Acres Grundfläche weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji, Chief Executive Officer

E-Mail: ir@americantungstencorp.com

Telefon: +1 (647) 871-4571

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen über den Abschluss des Emissionsangebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung des Erlöses und der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Emissionsangebots enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Eine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80465Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80465&tr=1



