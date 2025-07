Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, veröffentlichte einen neuen Bericht über dezentrale Finanzen (DeFi) (https://www.google.com/url?q=https://learn.bybit.com/en/crypto-insight/rwa-and-dexs-still-thrive-while-overall-activities-cool-down&sa=D&source=docs&ust=1753263015633734&usg=AOvVaw07DSH9tq-Is6EMO5M_19id), der bedeutende Veränderungen im Sektor mit realen Vermögenswerten (Real-World Assets, RWA) und dezentralen Börsen (Decentralized Exchanges, DEXs) als neue Treiber aufzeigt. Im Gegensatz zur Begeisterung des "DeFi Summer" 2020 wird der heutige Markt von institutionellen Kunden und nutzwertorientierten Anwendungen angetrieben.Zentrale Erkenntnisse- DeFi im institutionellen Bereich: Die regulatorische Klarheit, die sich aus Ereignissen wie dem GENIUS Act und dem Börsengang von Circle ergibt, hat das institutionelle Interesse an DeFi-Lending und tokenisierten Vermögenswerten gesteigert. Unterstützt durch die Verbreitung von Stablecoins wurde die Integration von DeFi in das traditionelle Finanzwesen durch institutionelles Interesse vorangetrieben. Die gesamten DeFi-Krediteinlagen erreichten ein Volumen von 67,8 Milliarden US-Dollar über Plattformen wie Aave, Morpho und Maple Finance. RWA-Plattformen wie Securitize, Ondo Finance und Franklin Templeton ermöglichen Renditechancen, die durch US-Staatsanleihen abgesichert sind und eine Brücke zwischen Krypto- und Mainstream-Investitionen schlagen.- DEXs fordern zentralisierte Akteure heraus: Hyperliquid führt den Handel mit Perpetual Futures mit einem Jahresvolumen von 1,27 Billionen Dollar an und zeigt damit, dass DEXs in der gleichen Liga wie CEXs spielen können. Dies hat hybride Plattformen wie Byreal gefördert, die CEX-Liquidität mit DeFi-Transparenz kombinieren.- Uneinheitliche Performance: Während die RWA- und DEX-Sektoren florieren, ist das Interesse an den KI-bezogenen DeFi-Token (DeFAI) rückläufig und das Wachstum der liquiden Einsätze wird durch die Volatilität der Token eingeschränkt.Der Bericht nähert sich dem Stand der Dinge in der DeFi-Branche mit Highlights aus allen Bereichen, zeigt den Übergang der DeFi zu nutzenorientierten Anwendungen, die in realen Anwendungsfällen verankert sind. Mit der zunehmenden Einführung von institutionellen RWAs und dem Aufkommen hybrider Lösungen positioniert sich DeFi als On-Chain-Finanzinfrastruktur, die zentralisierte Finanzleistung mit dezentraler Transparenz verbindet.Bybit / TheCryptoArk / BybitReportInformationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis und seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com (http://bybit.com/).Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie Bybit Press. (https://www.bybit.com/en/press)Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.comFür Aktualisierungen folgen Sie bitte: Communitys und soziale Medien von Bybit (https://www.bybit.com/en-us/promo/global/communities/)Discord (https://discord.gg/bybit) | Facebook (https://www.facebook.com/Bybit/) | Instagram (https://www.instagram.com/bybit_official/?hl=en) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bybitexchange/) | Reddit (https://www.reddit.com/r/Bybit/) | Telegram (https://t.me/s/Bybit_Announcements) | TikTok (https://www.tiktok.com/@bybit_official?lang=en) | X (https://twitter.com/Bybit_Official) | Youtube (https://www.youtube.com/c/bybit)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2736707/Source_Bybit_CoinGecko.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5427653/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-defi-report-rwa-und-dexs-florieren-trotz-nachlassender-marktaktivitat-302513085.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172806/6083486