München/Eching (ots) -Vom 31. Juli bis zum 3. August 2025 steigt am Echinger See die 11. Auflage des Brass Wiesn Festivals. Stars aus der Szene Blas- und Volksmusik werden an vier Tagen auf dem idyllischen Festivalgelände ihre musikalischen Künste zum Besten geben.In genau zwei Wochen wird am Echinger See Blasmusik zelebriertEs ist das Festivalerlebnis der anderen Art. 60 Live-Acts an vier Tagen auf mehreren Bühnen verteilt. Dazu gesellen sich feinste Kulinarik von bayerisch-deftig bis vegetarisch-vegan, Jodel-Workshops und eine Stimmung, die an ein riesiges Volksfest erinnert. Der festivaleigene Campingplatz ist direkt an den Badesee angebunden, sodass sich Besucherinnen und Besucher jederzeit selbst eine Abkühlung verpassen können. Gespielt wird vom klassischen Blech über modernen Brass-Pop bis zu alpenländischer Traditionsmusik und Elektro-Swing. Dabei bleiben die Brass Wiesn ihrem Charakter treu: authentisch, herzlich und musikalisch vielfältig.Diese Headliner kommenDie Wiener Band Wanda und das ebenfalls österreichische Gesangsduo Pizzera & Jaus sind die diesjährigen Headliner auf der Brass Wiesn. Die 2012 gegründete Rockband Wanda, bekannt durch Songs wie "Bologna", "Bussy Baby" (Goldstatus in Österreich) und "Columbo", bilden das Highlight am Freitagabend. Am Festivalsamstag heizen die beiden Vollblutmusiker Pizzera & Jaus ab 22:15 Uhr auf der Hauptbühne ein. Zu ihren meist gestreamten Hits (zusammen über 60 Mio.) auf Spotify zählen "Kaleidoskop", "Jedermann" oder "Eine ins Leben".Geschäftsführer der Brass Wiesn Alexander Wolff freut sich bereits auf das Spektakel: "Die Brass Wiesn ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight. Die einzigartige Mischung aus bayerischer Lebensfreude, Blasmusik, moderner Vielfalt und dem unvergleichlichen Festivalflair begeistert nicht nur die Besucherinnen und Besucher, sondern auch uns als Veranstalter. Wir freuen uns riesig auf die kommende Ausgabe und darauf, gemeinsam mit tausenden Fans wieder vier Tage lang zu feiern, zu tanzen und unvergessliche Momente zu erleben."Was sonst noch wichtig ist:- Auf dem kompletten Festivalgelände wird cashless mit einem RFID-Chip auf dem Eintrittsband bezahlt. Das Eintrittsband gibt es wie gewohnt am Eingang.- Alle Informationen zu Lageplan und Anreise sind hier (https://brasswiesn.de/lageplan-2025/) zu finden.- Der vollständige Spielplan (https://brasswiesn.de/spielplan-2025/) ist ab sofort online einsehbar.- Die Anreise ist mit einem Shuttle-Bus (https://brasswiesn.de/shuttlebus/) zwischen der S-Bahn-Station Eching und dem Brass Wiesn Festivalgelände möglich.- Das Gelände (https://brasswiesn.de/oeffnungszeiten-2025/) öffnet in der Regel um 9:30 Uhr (Donnerstag gegen 17 Uhr).- Die Parkplatzbuchung (https://brasswiesn.de/parken/) erfolgt über die easypark-App. Das Ticket kann entweder im Voraus digital über die App buchen oder vor Ort gekauft werden.- Alle weiteren Infos gibt es hier (https://brasswiesn.de/news/).TicketsDie gute Nachricht: Tickets (https://www.reservix.de/tickets-brass-wiesn-festival/t5948) für das Festival sind ebenfalls noch online bei Reservix (http://reservix.de) erhältlich - mit Optionen für Tages-, Wochenend- und Camping-Tickets.Presseinformationen & AkkreditierungRedaktionen und Medienvertretende können sich hier (https://brasswiesn.de/presse/) ab sofort für eine Berichterstattung vor Ort akkreditieren.Pressekontakt:Stefanie PosorPressearbeit Brass Wiesnsteffi@monta-music.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/6083514