Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle-Gruppe entwickelt mit ihren 600 Mitarbeitenden innovative UV-Lösungen für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt in der Entwicklung und dem Vertrieb von Industrieklebstoffen und Geräten zur Aushärtung von Klebstoffen. Zudem stellt das Unternehmen Trocknungssysteme für die Druck- und Beschichtungsindustrie her. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Desinfektion von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hönle-Gruppe beliefert Technologie- und Weltmarktführer weltweit und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 07.08.2025 um 15:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Dr Markus Arend (CEO) und mit Robert Stark (CFO) der Dr. Hönle AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-08-07-15-00/HNL-GR zur Verfügung gestellt.





© 2025 AlsterResearch