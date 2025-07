BYD bereitet in China den Marktstart des Song L GT vor - einem sportlich geschnittenen Shooting Brake auf Basis des Song L EV, der die beliebteste Modellfamilie des Herstellers in der Mittelklasse ergänzen soll. Er ist Teil des neuesten MIIT-Katalogs, die Homologation auf dem Heimatmarkt ist also so gut wie abgeschlossen. New Energy Vehicles boomen in China - und die kompakten Crossover aus BYDs Modellfamilie "Song" sind beim dortigen Publikum besonders ...

