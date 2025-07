Donald Trump stellt die Senkung von Zöllen auf europäische Produkte in Aussicht, wenn die EU ihren Markt stärker für die USA öffnet. Friedrich Merz deutet an, dass im Handelsstreit zwischen der EU und den USA eine tragfähige Einigung kurz bevorstehen könnte. Gestern trafen sich der deutsche Kanzler und der französische Präsident Marcon und ließen verlauten, dass die EU 15% Zoll akzeptieren würde. Das wäre analog zu Japan, aber es scheint weiter möglich, dass Trump den Europäern mehr abverlangen möchte. Die Kuh ist weiterhin nicht vom Eis, aber wenn sie das ist, reagieren die Indizes mit Ausbrüchen nach oben. Ob die EU vorher den Folterkasten zeigen muss, also Zölle auf Dienstleistungen von Google, Facebook, Amazon und Co, wird sich zeigen. Kommt es so, gibt es kräftige Rücksetzer.







