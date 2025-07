Chicago/Idstein (ots) -Motorola Solutions (http://www.motorolasolutions.com) (NYSE: MSI) hat heute die Einführung von "AI-Nutrition Labels" bekannt gegeben, die klare und prägnante Informationen darüber liefern, wie künstliche Intelligenz (KI) in den Sicherheitstechnologien des Unternehmens eingesetzt wird. Diese Initiative stellt eine Neuheit für Produktlösungen und deren Einsatz bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie systemrelevanten Unternehmen dar. Ziel ist es, den Nutzern zu helfen, die grundlegenden KI-Bestandteile einer Lösung zu verstehen - ähnlich wie die Einführung von Nährwertangaben bei Lebensmitteln das Ziel hatte, über die Nährstoffgehalte von Produkten zu informieren."Es ist unsere feste Überzeugung, dass Technologien - einschließlich KI - das Fundament für Sicherheit bilden und dass sie zielgerichtet und transparent eingesetzt werden müssen, um ihren positiven Effekt zu erzeugen", sagte Mahesh Saptharishi, Executive Vice President und Chief Technology Officer bei Motorola Solutions. "'AI-Nutrition Labels' helfen dabei, den Einsatz von künstlicher Intelligenz zum Schutz von Menschen, Gemeinden und ganzen Nationen transparent zu gestalten und wir sind stolz darauf, eine Führungsrolle bei der Förderung von Transparenz im Bereich der KI-Innovation zu übernehmen."Jedes Label wird erläutern, welche Art von künstlicher Intelligenz verwendet wird, wem die verarbeiteten Daten gehören, welche menschlichen Kontrollmechanismen vorhanden sind und welches Ziel die spezifische Anwendung der künstlichen Intelligenz verfolgt.Künstliche Intelligenz ist ein grundlegender Bestandteil des Portfolios von Motorola Solutions von Sicherheitstechnologien, das entwickelt wurde, um Menschen proaktiv und präzise mit Informationen zu versorgen, die ihnen Kontext und Klarheit bieten. Die KI-Strategie von Motorola Solutions ist darauf ausgerichtet, Menschen dabei zu unterstützen, Handlungen zu priorisieren und dynamische Informationen aus einer Vielzahl von Quellen, Ressourcen und Technologien zusammenzuführen."Sicherheitsbedrohungen entwickeln sich oft in einem Ausmaß, einer Geschwindigkeit und einer Komplexität, die die Fähigkeiten einzelner Personen, Situationen vollständig zu erfassen, leicht übersteigen können", sagte Saptharishi. "Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, Daten aufzunehmen, zu lernen und abzugleichen, um ein gesamtheitliches Verständnis zu schaffen. Bei Motorola Solutions entwickeln wir KI-gestützte Technologien, die Menschen helfen, ihren Fokus, ihre Leistung und ihren Einsatz zu verbessern - insbesondere dann, wenn jede Sekunde zählt. Unsere 'AI Nutrition Labels' schaffen dabei Klarheit über die wichtige Rolle, die KI dabei spielt, um mehr Sicherheit für alle zu schaffen."Die "AI-Nutrition Labels" sind Teil des Engagements von Motorola Solutions, um mehr öffentliche Sicherheit, aber auch Sicherheit in Schulen und Unternehmen zu schaffen. Sie sind eine Initiative des Motorola Solutions Technology Advisory Committee (https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/trust-center/ethical-technology-governance.html) (MTAC), eines funktionsübergreifenden Beratungsteams, das als "technisches Gewissen" des Unternehmens fungiert und es zu Ethik, Grenzen und Auswirkungen spezifischer Produkttechnologien berät.Weitere Informationen zu den neuen "AI-Nutrition Labels" von Motorola Solutions finden Sie unter: www.motorolasolutions.com/ailabels.Weitere Pressematerialien sowie Bildmaterial finden Sie hier: Download images (https://motsol.ink/AiLabels)Über Motorola Solutions | Solving for saferSicherheit steht im Mittelpunkt von allem, was wir bei Motorola Solutions tun. Wir entwickeln und verbinden Technologien zum Schutz von Menschen, Eigentum und Orten. Unsere Technologien unterstützen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen und ermöglichen die Zusammenarbeit, die für sicherere Städte und Gemeinden, sicherere Schulen, sicherere Krankenhäuser und sicherere Unternehmen unerlässlich ist. Erfahren Sie mehr darüber, wie Motorola Solutions Innovationen für eine sicherere Zukunft für uns alle schafft www.motorolasolutions.com.Pressekontakt:Susanne StierMotorola SolutionsMobile: +49 (0)172 6161773Susanne.Stier@motorolasolutions.comOriginal-Content von: Motorola Solutions Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111074/6083558