BBJ Consult Aktiengesellschaft Berlin Einladung zur Hauptversammlung 2025 Einladung zur Hauptversammlung der Aktionäre der BBJ Consult AG

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates lädt die Aktionäre auf der Grundlage von § 15 Ziffer 1 und Ziffer 3 der Satzung der BBJ Consult AG zur Hauptversammlung mit einer Ladungsfrist von einem Monat ab Veröffentlichung im Bundesanzeiger in die Geschäftsräume der Notarin Annette Krause-Thiel, Fredericiastr. 12, 14050 Berlin,

Uhrzeit: 13.00 Uhr,

für Dienstag, den 26. August 2025. Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen: Tagesordnungspunkt 1: Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit Der Vorsitzende prüft die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre und stellt fest, wieviel Prozent des Aktienkapitals durch Anwesende bzw. Stimmrechtsübertragungen vertreten sind und welche Anwesende ggf. von welchen Abstimmungen ausgeschlossen sind. Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der Tagesordnung Der Vorsitzende stellt fest, ob und ggf. welche zusätzlichen Tagesordnungspunkte aus dem Kreis der Aktionärinnen und Aktionäre vorgeschlagen wurden. Er stellt deren Aufnahme zur Abstimmung und erläutert die ggf. geänderte Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 3: Beschluss des Protokolls der Hauptversammlung vom 14.05.2024 Der Vorsitzende lässt über die Genehmigung des Protokolls abstimmen, das allen Aktionärinnen und Aktionären zugegangen ist. Abstimmung zu TOP 3 Der Versammlungsleiter stellt die Beschlussfassung über das Protokoll der Hauptversammlung vom 14.05.2024 fest. Tagesordnungspunkt 4: Bericht des Aufsichtsrats Der Vorsitzende des Aufsichtsrats berichtet über die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Geschäftsjahr 2024 und den ersten Monaten des neuen Jahres. Tagesordnungspunkt 5: Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Beschlussfassung über den Verlustvortrag Der Vorstand berichtet zur Lage der Gesellschaft. Die BBJ Consult AG legt den Jahresabschluss (JA) für das Jahr 2024 vor, auf den der Vorstand eingeht. Der Jahresabschluss wird den Aktionären per E-Mail oder Post rechtzeitig vor der Hauptversammlung zugeleitet, er kann aber auch direkt in den Geschäftsräumen der AG nach Voranmeldung eingesehen oder von den Aktionärinnen und Aktionären beim Vorstand jederzeit schriftlich per Brief oder E-Mail angefordert werden. Abstimmung zu TOP 5 Der Versammlungsleiter stellt die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2024 und den Verlustvortrag fest. Tagesordnungspunkt 6: Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 und bis zum Tag der Hauptversammlung 2025 Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. Abstimmung zu TOP 6 Der Versammlungsleiter stellt die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands fest. Tagesordnungspunkt 7: Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 und bis zum Tag der Hauptversammlung 2025 Der Versammlungsleiter bittet die Hauptversammlung um die Entlastung des Aufsichtsrates. Abstimmung zu TOP 7 Der Versammlungsleiter stellt die Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats fest. Tagesordnungspunkt 8: Beschluss zur Auflösung der BBJ Consult AG gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 2 Aktiengesetz Angesichts des Berichts des Vorstands zur Lage der Gesellschaft halten es Vorstand und Aufsichtsrat für angezeigt, den Geschäftsbetrieb einzustellen. Vorstand und Aufsichtsrat bitten die Hauptversammlung um Zustimmung zur Auflösung der BBJ Consult AG. Hierzu bedarf es einer Mehrheit von drei Viertel des bei der Beschlussfassung anwesenden oder rechtmäßig vertretenen Aktienkapitals. Die BBJ Consult AG wird angesichts aktuell mangelnder und künftig nicht zu erwartender Aufträge aufgelöst. Der Beschluss beruht auf dem Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats der Gesellschaft, der in den entsprechenden Berichten vorgelegt wurde und den Aktionärinnen und Aktionären bereits mit dem Informationsschreiben vom 16.06.2025 angekündigt wurde. Abstimmung zu TOP 8 Der Vorstand stellt die Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft fest. Tagesordnungspunkt 9: Bestellung des/der Abwickler der Gesellschaft Die Hauptversammlung beauftragt den Vorstand, die Auflösung der BBJ Consult AG gemäß § 263 Aktiengesetz zur Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg anzumelden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Vorstand, Herrn Michael Gericke, mit sofortiger Wirkung zum alleinigen und alleinvertretungsberechtigten und von § 181 BGB befreiten Abwickler zu wählen. Dieser wird die Abwicklung der Gesellschaft im Sinne des § 264 Aktiengesetz durchführen. Abweichende oder ergänzende Personalvorschläge für die Position des Abwicklers oder der Abwickler können aus der Versammlung gemacht werden. Abstimmung zu TOP 9 Der Versammlungsleiter stellt die Wahl des Abwicklers oder der Abwickler fest. Die protokollierende Notarin erläutert das Verfahren und die Konsequenzen der Abwicklung. Im Anschluss erklärt der Versammlungsleiter die Hauptversammlung für beendet. Peter Deutschland

Vorsitzender des Aufsichtsrats