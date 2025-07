+600?% in einem Monat, Reddit-Hype, Hedgefonds-Hoffnungen und ein Unternehmen, das tief in den roten Zahlen steckt. Willkommen zurück in der Welt der Meme-Aktien - diesmal mit Opendoor als Hauptdarsteller. Was aussieht wie das Revival von GameStop & Co., ist in Wahrheit ein riskantes Spiel mit Dynamit: hohes Momentum, kaum Fundament, explosive Kursbewegungen - und ein tödliches Risiko für alle, die den Absprung verpassen. Meme-Mania 2.0 Was war das ...

