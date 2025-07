MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Dürr nach Quaratalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die globalen Zoll-Unsicherheiten hätten dem Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen einen Rückgang des Auftragseingangs um ein Drittel und einen ebenfalls schwachen Umsatz eingebrockt, schrieb Peter Rothenaicher in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Das Unternehmen habe den Ausblick für den Auftragseingang gesenkt, gehe beim Umsatz aber davon aus, das untere Ende der Zielspanne zu erreichen. Eine Lösung im Zollkonflikt sollte die Aufträge indes wieder zurückbringen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 08:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

© 2025 dpa-AFX-Analyser