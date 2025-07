HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Motorenbauers dürften auftragsseitig die im zweiten Halbjahr erwartete Nachfrageerholung noch nicht widerspiegeln, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dennoch hält er die Aktie weiterhin für sehr attraktiv./rob/gl/la



