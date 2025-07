Actien-Börse Nr. 30

ELEKTROLUX war einst die Nr. 1 für Elektrogeräte mit Schwerpunkt Haushalt inkl. AEG, die übernommen wurden. Der zweite Weltmeister ist ERICSSON als immer noch großer, aber nicht mehr standsicherer Anbieter in der Mobilfunktechnik.Beide sind mit - 7 und - 17 % die größten Verlierer in Stockholm seit Jahresanfang. Die soeben vorgelegten Halbjahresberichte sind eine Enttäuschung.Investiert bleiben oder die Schwächephase für eine Comeback-Spekulation nutzen?Für beide kommt der Gegenwind aus China. Qualitätsunterschiede gibt es kaum noch, entschieden wird über den Preis. Damit ist eine nachhaltige Umsatzdynamik nicht erreichbar. Das erinnert an das Schicksal von NOKIA, dem einstigen Weltmeister für Handys, der unterging. Beide Schweden sind bis auf Weiteres keine Investments. Wer alte Positionen hält, stellt glatt.