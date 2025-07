Apple führt ein neues Abo-Modell für seine Geräteversicherung ein. Das "AppleCare One" genannte Angebot bündelt den Schutz für bis zu drei Geräte des Herstellers zu einem nicht kleinen Monatspreis. Lohnt sich das? Ein Abo, drei Geräte: Für 20 US-Dollar im Monat können Apple-Kunden in den USA künftig Hardware wie iPhone oder Mac beim Hersteller versichern lassen. Das erweitert das bisherige AppleCare+-Angebot für einzelne Geräte. Will man noch mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...