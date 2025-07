Silence hat von PandaGo einen Auftrag zur Lieferung von mehr als 3.000 E-Roller erhalten. Die Vereinbarung sieht auch die exklusive Nutzung der Batterietausch-Stationen von Silence vor. Ziel ist es, die Zweirad-Flotten von Lieferdiensten wie Glovo, Uber Eats oder auch Just Eat in Spanien und Portugal zu elektrifizieren. Bei dem Auftrag handelt es sich um das Modell Silence S01+ Plus, das von einem neun kW starken E-Motor angetrieben wird und maximal ...

