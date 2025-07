Bei unserer Online-Konferenz electrive LIVE "Logistik unter Strom" gab Frank Wallraf, Head of E-Mobility & Charging Infrastructure Post & Parcel Germany bei DHL, einen tiefen Einblick in die praktischen Herausforderungen und Learnings rund um das Thema HPC-Laden (High Power Charging) für E-Lkw in der Logistik. Frank Wallraf ist seit fast einem Jahrzehnt mit dem Thema Elektromobilität bei DHL betraut. "Wir sind der klimafreundlichste Anbieter in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...