Berlin (ots) -Am 28. Juli 2025 feiert Jim Davis, der Schöpfer der weltweit beliebten Comic-Katze Garfield seinen 80. Geburtstag! Die Egmont Comic Collection und Egmont BÄNG! Comics feiern anlässlich dieses besonderen Jubiläums mit gleich zwei Publikationen den Jubeltag des Künstlers und sein Werk."Garfield - Ein Buch voller Sonntage - Zum 80. Geburtstag von GARFIELD Schöpfer Jim Davis!", erschienen bei der Egmont Comic Collection präsentiert in einer hochwertige Sammlung eine Auswahl der besten Sonntags-Comics aus Garfields langjähriger Karriere. Fans können sich auf farbenprächtige und humorvolle Geschichten freuen, die den unverkennbaren Charme des faulen Katers und seiner Welt widerspiegeln. Die Publikation ist eine liebevolle Würdigung von Jim Davis' Schaffen und ein Muss für alle Garfield-Fans.Mit "Lesefutter - Vollfarbige Garfield Comic-Geschichten" erschienen bei Egmont BÄNG! Comics, gibt es jetzt ein Buch im handlichen Format, vollgepackt mit farbenfrohen und witzigen Garfield-Episoden. Perfekt für junge Lesende und alle, die eine schnelle Dosis Garfield-Humor suchen, die nicht in drei Panels passen. Die Geschichten sind leicht zugänglich und bieten beste Unterhaltung für zwischendurch.Jim Davis schuf Garfield im Jahr 1978. Die Comic-Strips wurden schnell zu einem weltweiten Phänomen und erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. Garfield ist bekannt für seine Liebe zu Lasagne, seine Abneigung gegen Montage und seine sarkastischen Kommentare. Die Comics wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und inspirierten Fernsehserien, Filme und Merchandise-Produkte."Jim Davis hat mit Garfield eine unvergessliche Figur geschaffen, die seit Jahrzehnten Menschen auf der ganzen Welt zum Lachen bringt", sagt Wolf Stegmaier, Publishing Director Books. "Wir sind stolz darauf, sein Werk mit diesen beiden Veröffentlichungen zu ehren und wünschen ihm alles Gute zum 80. Geburtstag.""Garfield - Ein Buch voller Sonntage - Zum 80. Geburtstag von GARFIELD Schöpfer Jim Davis!" - Egmont Comic Collection, EUR 35,00, ISBN 978-3-7704-1033-0 und "Lesefutter - Vollfarbige Garfield Comic-Geschichten", EUR 19,99, ISBN 978-3-7704-0896-2 sind ab sofort im Handel erhältlich und auch unter www.egmont-shop.deFür Bildmaterial und Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Till ReischlPR Egmont Verlagsgesellschaften Comics und MangaRitterstraße 2610969 BerlinPhone: 0171 4964227E-Mail: t.reischl@egmont.de