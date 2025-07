Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (Ausgabe 8/2025) überzeugt die "Lidl Freeway Orange" mit einer leicht fruchtigen, deutlichen Orangennote sowie einem günstigen Preis von 0,43 Euro pro Liter. Damit gehört die Lidl-Eigenmarke zu den Testsiegern mit zwei anderen Limonaden. Die Testpersonen heben den süßen, leicht säuerlichen und sehr leicht herben Geschmack der Orangenlimonade hervor.Einmal mehr zeigt sich: Im Food-Bereich bietet Lidl hervorragende Qualität zu fairen Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6083630