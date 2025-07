Mitte April mussten wir noch über ein unerfreuliches Minus von rund 5% berichten. Der Zollstreit mit den USA war gerade zum ersten Mal eskaliert, was an den Börsen und auch im Musterdepot zu erheblichen Verwerfungen geführt hatte. Seitdem hat sich die Lage merklich beruhigt. Die Börsen kehrten zurück in ihren Aufwärtstrend - fast so, als hätte es die Zolldrohungen nie gegeben. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...