NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund aktueller Quartalszahlen großer US-Techkonzerne haben die Aktienmärkte in New York am Donnerstag keine klare Richtung eingeschlagen. Unterdessen bleibt die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt robust. In der vergangenen Woche fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter. Die Hoffnung auf Zinssenkungen bekommt dadurch einen Dämpfer.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 44.850 Punkte. Am Vortag hatte der Wall-Street-Leitindex erstmals seit Januar wieder die Marke von 45.000 Punkten übersprungen. Der marktbreite S&P 500 erklomm am Donnerstag ein Rekordhoch und legte zuletzt um 0,2 Prozent auf 6.371 Punkte zu. Der Nasdaq 100 stieg um 0,2 Prozent auf 23.197 Punkte./edh/he

