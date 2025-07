© Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Newmont Mining legt am Donnerstagabend seine Quartalszahlen vor. Die Aktie liegt im laufenden Jahr schon 65 Prozent im Plus und steht so hoch wie seit 3 Jahren nicht mehr.Die Newmont Corporation ist aktuell der größte Goldminenkonzern der Welt - gemessen sowohl an der jährlichen Goldförderung als auch an der globalen Marktpräsenz. Das US-amerikanische Unternehmen produziert über 6,7 Millionen Unzen Gold pro Jahr und hat durch Übernahmen (u.a. Goldcorp, Newcrest Mining) seine Marktführerschaft weiter ausgebaut. Eine Faustregel unter Investoren lautet: "Wenn Gold steigt, steigt Newmont stärker". In der Tat bietet die Aktie oftmals einen Hebel auf das begehrte Edelmetall. In diesem Jahr konnte …