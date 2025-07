Mainz (ots) -Bitte Programmtextänderung beachten!!Montag, 28. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Designerbrillen, eine Brosche, ein Silberkonvolut, acht Clipper-Fahrzeuge, ein Schmuckset von R. Böhm und ein Gemälde von E. Kampf.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dienstag, 29. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Comic-Druckvorlage, einen Armreif, eine Bodenvase aus Glas, einen Entourage-Ring, eine Bronzeskulptur und einen mechanischen Faltglobus.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mittwoch, 30. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Porzellan-Tiger, einen Nintendo "Donkey Kong Hockey", einen Ring, eine Lithographie von Dieter Roth und Ohranhänger mit Diamanten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donnerstag, 31. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Buch mit Farnsammlung, einen Ring mit Brillant, eine Dammwildgruppe aus Porzellan, ein Kirchenfenster und ein Eislöffel-Set.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6083654