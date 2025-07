Mainz (ots) -"Menschen zwischen Konsum und Verzicht" hat Silvia Kaiser für die "37°"-Reportage "Weniger Haben, mehr Sein" begleitet. Der Film ist ab Dienstag, 29. Juli 2025, 8.00 Uhr, in Web und App des ZDF verfügbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.Als Corinna nach dem Tod ihres Vaters mit ihrer Mutter von einer Fünf-Zimmerwohnung in eine Ein-Zimmerwohnung umziehen muss, wird ihr klar, wie sehr materieller Besitz sie belastet. Sie verändert ihr Leben grundsätzlich: lebt mit weniger Dingen, konsumiert weniger und schafft sich mehr Freiraum für ihre Freizeit. Und sie gibt ihren Job als Bibliothekarin auf, um als Aufräumcoach zu arbeiten.Corinna berät Anne, die mit Mann, Kind und Hund in einem 300 qm großen Haus lebt und ihren Besitz als große Belastung wahrnimmt. Anne sehnt sich nicht nur nach mehr Freiraum im Äußeren, sondern erhofft sich, durch das Loslassen von Materiellem auch mehr Entspannung im Inneren zu finden.Der Lehrer Janos hat früher minimalistisch gelebt. Heute glaubt er nicht mehr daran, dass Verzicht eines Einzelnen die Erde vor dem Kollaps retten kann. Er sieht stattdessen die Ursache bei dem auf Wachstum basierenden Wirtschaftssystem. Um seinen Schülern das Thema näherzubringen, lädt er Joachim in den Unterricht ein. Dessen ganzer Besitz passt in einen kleinen Koffer."37°"-Reportagen werden mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.deund Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "37°"-Reportage "Weniger Haben, mehr Sein" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-weniger-haben-mehr-sein%20%20%2037%20Grad%20im%20ZDF%20streamen) im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Preview bereit (nach Login).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6083659