© Foto: Steffen Trumpf/dpa

Der Ölriese - größtenteils in den Händen des norwegeischen Staates - dürfte auf absehbare Zeit mit schwachen Gaspreisen zu kämpfen haben. Das trübt auch den Ausblick für die Aktie ein. Die HSBC gibt ihr Buy-Rating auf.HSBC-Analystin Kim Fustier hat ihre Einschätzung für die Equinor-Aktie von Kaufen auf Halten herabgestuft und das Kursziel von 285 auf 275 Norwegische Kronen (NOK) reduziert. Die Analystin warnt, dass Equinor in den kommenden Jahren möglicherweise den Höhepunkt der Öl- und Gasproduktion erreicht. Zwar wird ein starker Anstieg der Fördermengen in den Jahren 2025 und 2026 erwartet, insbesondere durch Großprojekte wie Johan Castberg und Bacalhau, doch nach 2026 könnte die …