FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAVARIAN NOR NAM. DK 10 BV3 DK0015998017
AB/FROM ONWARDS 24.07.2025 16:45 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAVARIAN NOR NAM. DK 10 BV3 DK0015998017
AB/FROM ONWARDS 24.07.2025 16:45 CET
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