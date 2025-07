PayPal: Wie PayPal World die Aktie beflügeln könnte!

Kehrt die PayPal-Aktie zu alter Stärke zurück?

Rückblick

Die PayPal-Aktie hat sich in den letzten Wochen positiv entwickelt, nachdem sie im Februar einen Rückschlag hinnehmen musste. Damals kam es zu einem "Down-Gap", also einer Kurslücke nach unten, die den Aktienkurs stark belastete. Seither hat sich die Aktie aber gut erholt und konnte sogar das Hoch von Anfang Juli überwinden.

PayPal-Aktie: Chart vom 24.07.2025, Kürzel: PYPL, Kurs: 78.66 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn der Kurs sich über dem Niveau der gestrigen Schlusskurse halten kann und weiter steigt, wäre das nächste Ziel die Kurslücke vom Februar. Diese Lücke liegt bei rund 86 USD. Das Erreichen dieses Niveaus würde bedeuten, dass ein Großteil des früheren Kursrückgangs wieder aufgeholt wäre. Ein möglicher temporärer Rücksetzer könnte eine Einstiegschance eröffnen.

Mögliches bärisches Szenario

Es ist immer wichtig, auch die Risiken im Blick zu haben. Sollte die Aktie die Konsolidierungszone, aus der sie heute ausgebrochen ist, wieder nach unten verlassen, wäre das aktuelle Pullback Setup hinfällig.

Meinung

PayPal ist mehr als nur ein Zahlungsdienstleister. das Unternehmen hat sich zu einem breit aufgestellten Finanzdienstleister entwickelt. Mit über 430 Millionen aktiven Nutzern weltweit und der Fähigkeit, Zahlungen in vielen Ländern und Währungen abzuwickeln, ist PayPal ein Schwergewicht in der Branche. Das Unternehmen hat aktiv in neue Wachstumsmärkte investiert, wie Kryptowährungen, flexible Zahlungsmodelle (Buy now, pay later) und digitale Geldbörsen. Nun plant PayPal mehrere globale Zahlungssysteme und digitale Geldbörsen auf einer einzigen Plattform zu verbinden. Sie soll den Namen "PayPal World" tragen und voraussichtlich im Herbst dieses Jahres live gehen. Das Bezahlsystem soll grenzüberschreitende Einkäufe sowohl für den Handel als auch die Verbraucher noch einfacher gestalten. Schon mit der Integration des zu PayPal gehörenden Unternehmens Venmo könnte PayPal World als Zahlungssystem für fast 2 Milliarden Nutzer dienen. Beachten sollte man die Quartalszahlen, welche bereits am 29. Juli veröffentlicht werden.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 74.55 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 725.38 Mio. USD

Meine Meinung zu PayPal ist bullisch

Quellennachweis: https://www.onlinehaendler-news.de/themen/payment-finance/paypal-vereinfacht-internationale-zahlungen

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 24.07.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.