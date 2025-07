FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Bank von 26 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Deutsche Bank habe gute Zahlen für das zweite Quartal präsentiert, die über den Erwartungen gelegen hätten, schrieb Analyst Philipp Häßler am Donnerstag nach dem Bericht. Das Marktumfeld sollte positiv bleiben für die Bank. Zudem sei das Ergebnispotenzial nicht adäquat im Kurs reflektiert und die Bank sollte letztlich vom angekündigten Investitionsprogramm in Deutschland profitieren./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005140008

