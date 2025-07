Intelligentere Entscheidungen - keine Programmierung. Kein Warten. Nur Einblick, genau dann, wenn es darauf ankommt

ATLANTA, July 24, 2025

GenAI Query ermöglicht es Frontline-Managern, Betriebsleitern und Finanzteams, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, wie z. B.:

"Wo sind meine Fulfillment-Engpässe?"

"Welche SKUs schmälern unsere Marge?"

Sie erhalten Antworten in Echtzeit, genau dann, wenn und wo Entscheidungen getroffen werden. GenAI Query vermeidet Verzögerungen bei der Berichterstattung und rationalisiert die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen des Unternehmens.

Moderne Fertigungs- und Vertriebsteams stehen unter unerbittlichem Druck, schnell zu handeln - doch die Entscheidungsfindung wird oft durch komplexe Berichte, fragmentierte Systeme und manuelle Analysen behindert. In dieser Komplexität bleiben wichtige Informationen unerreichbar. Das Ergebnis? Eine wachsende Kluft zwischen Daten und entschlossenem Handeln.

GenAI Query ist die Intelligence-Engine von AppCentral und ein Eckpfeiler der Aptean Intelligence Suite. Was das Unternehmen auszeichnet, ist die umfassende Branchenexpertise von Aptean und seine Fähigkeit, maßgeschneiderte Erkenntnisse in den Bereichen diskrete Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Finanzen, Transport und Bekleidung zu liefern. Mit nahtloser Integration und Sicherheitsfunktionen der Enterprise-Klasse - wie rollenbasiertem Zugriff und Audit-Trails - beschleunigtGenAI Query die datengesteuerte Entscheidungsfindung, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen.

GenAI Query transformiert die Entscheidungsfindung in Unternehmen durch:

Erschließung von Erkenntnissen - Ersetzen statischer Dashboards durch Konversationsintelligenz in Echtzeit

Ersetzen statischer Dashboards durch Konversationsintelligenz in Echtzeit Aufdeckung versteckter Risiken - Aufdeckung von Margendruck, Kundenabwanderungssignalen und betrieblichen Ineffizienzen durch KI

- Aufdeckung von Margendruck, Kundenabwanderungssignalen und betrieblichen Ineffizienzen durch KI Schnellere Maßnahmen - Teams in die Lage versetzen, Daten frei zu untersuchen, ohne IT-Verzögerungen oder die Neuerstellung von Berichten

Teams in die Lage versetzen, Daten frei zu untersuchen, ohne IT-Verzögerungen oder die Neuerstellung von Berichten Vereinheitlichung von Daten - Bereitstellung von Live-ERP-Eingaben für Lagerbestände, Einkauf, Verkäufe, Forderungen und Verbindlichkeiten.

Bereitstellung von Live-ERP-Eingaben für Lagerbestände, Einkauf, Verkäufe, Forderungen und Verbindlichkeiten. Eliminierung von Verzögerungen bei der Berichterstellung - Beseitigung der Komplexität der Datenextraktion und -interpretation.



AppCentral ist die Grundlage für unsere Kunden, um die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen - GenAI Query ist die Intelligenz, die sie zum Leben erweckt", sagte TVN Reddy, CEO von Aptean. "Es ist der Unterschied zwischen dem Starren auf ein Dashboard und einem direkten, aufschlussreichen Gespräch mit Ihrem Unternehmen. Kunden wollen nicht nur Daten - sie brauchen klare Antworten, die zu besseren Ergebnissen führen. GenAI Query stellt ihnen Unternehmensintelligenz in Echtzeit zur Verfügung."

Reddy fuhr fort: "GenAI Query macht Geschäftsdaten sofort nützlich. Stellen Sie eine einfache Frage wie "Wie hoch ist mein Bestandsrisiko in dieser Woche?" und erhalten Sie kontextbezogene Einblicke direkt aus Live-Systemen. Keine Programmierung. Keine Verzögerung. Nur Antworten - genau dann, wenn und wo sie gebraucht werden. Mit GenAI Query wird jeder Mitarbeiter zum erkenntnisgetriebenen Entscheidungsträger. Die Zukunft der Unternehmensintelligenz ist unmittelbar und dialogorientiert."

Mit Tausenden von Kunden, die jetzt in AppCentraleingebunden sind, beschleunigt Aptean die Einführung skalierbarer KI und gibt Kunden die Klarheit, Geschwindigkeit und Kontrolle, die sie benötigen, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

