Der Bankratspräsident der BLKB, Thomas Schneider, hat sich dazu entschieden, sein Amt früher als geplant per Ende Juli 2025 zur Verfügung zu stellen. In ihrer Funktion als Stellvertreterin des Präsidenten und Vizepräsidentin des Bankrats wird Nadia Tarolli Schmidt das Präsidium des Bankrats per Anfang August 2025 bis auf Weiteres interimistisch übernehmen. John Häfelfinger, CEO und Leiter der Geschäftsleitung der BLKB, wird die Bank ebenfalls per Ende Juli 2025 verlassen. Seine Aufgabe wird per Anfang August 2025 interimistisch von seinem Stellvertreter, Christoph Schär, übernommen. Liestal, 24. Juli 2025 Der seit August 2018 amtierende Präsident des Bankrats, Thomas Schneider, hat sich dazu entschieden, sein Amt früher als geplant bereits per Ende Juli 2025 niederzulegen. «Unternehmertum bedeutet, Chancen zu nutzen und dabei auch Risiken einzugehen. Aber auch, sich der aktuellen Debatte zu stellen. Die Diskussion um meine Person ist jedoch an einem Punkt angekommen, an dem sachliche Inhalte zunehmend in den Hintergrund treten. Dies kann das Vertrauen in die Bank beeinträchtigen - das entspricht weder meinem Verantwortungsbewusstsein noch meiner persönlichen Haltung. Deshalb habe ich mich entschieden, die Bank früher zu verlassen und einen beschleunigten Prozess für die Nachfolge zu ermöglichen», sagt Thomas Schneider, Bankratspräsident der BLKB.



Das Amt des Bankratspräsidiums wird vom Kanton Basel-Landschaft und der BLKB ab August 2025 ausgeschrieben werden. In ihrer Funktion als Stellvertreterin des Präsidenten und Vizepräsidentin des Bankrats wird Nadia Tarolli Schmidt das Präsidium des Bankrats per Anfang August 2025 bis auf Weiteres interimistisch übernehmen1.



Nach knapp neun Jahren als CEO und Leiter der Geschäftsleitung der BLKB hat sich John Häfelfinger in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Bankrat und in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung ebenfalls dazu entschieden, die BLKB bereits per Ende Juli 2025 zu verlassen. «Als CEO der BLKB lag mir das Wohl der Bank und insbesondere unserer Mitarbeitenden sowie unserer Kundinnen und Kunden immer sehr am Herzen. Die zunehmend politisch werdenden Diskussionen in den vergangenen Wochen haben mir gezeigt, dass es für die Stabilisierung der aktuellen Situation sowie für die Weiterentwicklung der BLKB besser ist, wenn ich die Bank bereits früher als geplant verlasse», sagt John Häfelfinger, CEO der BLKB. Er fährt fort: «Die BLKB ist gut aufgestellt, sie ist erfolgreich unterwegs, wächst in allen Segmenten und ist stark kapitalisiert. Die zukünftige Leitung kann auf dieser Basis aufbauen und die BLKB in einem dynamischen und sich schnell wandelnden Banken- und Finanzmarkt weiterentwickeln.»



Der Prozess zur Neubesetzung der CEO-Position wurde bereits gestartet. Bis zur Besetzung dieser Position übernimmt der bisherige stellvertretende CEO und stellvertretende Leiter der Geschäftsleitung der BLKB, Christoph Schär, per Anfang August 2025 interimistisch die CEO-Funktion1.

_______________________________ 1 vorbehaltlich der Zustimmung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Einladung zum Call für Medienschaffende

Die BLKB bietet für Freitag, 25.7.2025, von 9 bis 9.30 Uhr einen Call für Medienschaffende mit Bankratspräsident Thomas Schneider an. Interessierte Journalistinnen und Journalisten melden sich bitte unter medien@blkb.ch für den Call an und erhalten die Einwahldaten per Mail zugestellt.

Sandro Spaeth, Telefon +41 61 925 81 53, E-Mail medien@blkb.ch

