Ist SNORT der Vorteil, um nächsten 100x-Mememcoin zu finden?

Die Memecoins haben laut den Angaben von CoinGecko mittlerweile wieder eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 80 Mrd. USD erreicht, nachdem sie zu Beginn des Jahres noch bei rund 45 Mrd. USD gestanden hatten. Somit strömt das Smart Money wieder in diesen viralen Sektor mit extremen Kursbewegungen, was auch von Stalkchain aufgezeigt wurde.

Daher scheint der nächste Memecoin, welcher weitere Millionäre hervorbringt, nicht mehr weit zu sein. Der Snorter Bot Token wurde speziell dafür entwickelt, um solche Token zu identifizieren, bevor sie steil steigen.

Er ist über den Telegram-Messenger nutzbar und läuft auf der Solana-Blockchain, um von dessen hoher Geschwindigkeit, niedrigen Gebühren und hohen Zuverlässigkeit zu profitieren. Auf diese Weise können die Nutzer frühzeitig auf Signale reagieren. Die Gebühren des Handelsroboters liegen unter den Marktpreisen und stellen die Konkurrenz mit nur 0,85 % pro Transaktion in den Schatten.

Vor allem die Kombination aus hoher Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren hat schnell eine große Anzahl von Anlegern überzeugt. Mittlerweile hat das ICO daher schon über 2,33 Mio. USD eingenommen. Mit diesen Mitteln soll die weitere Entwicklung des Handelsroboters finanziert werden, der alle Tools bereitstellen soll, um höhere Gewinne zu erzielen.

Wer sich nun beeilt, kann die begehrten SNORT-Coins noch vor der nächsten Preiserhöhung für aktuell 0,0991 USD kaufen. Jedoch wird der Preis alle paar Tage erhöht, weshalb sich ein schnelles Handeln lohnt.

Nächstes Investment von 2.000 USD bis 43 Mio. USD könnte Bot-gesteuert sein

Vielleicht haben Sie schon einmal von den Berichten gehörten, dass Memecoin-Trader mit nur wenigen hunderten US-Dollar Millionengewinne erzielt haben. Beispielsweise hat Ende 2020 ein anonymer Händler 260 USD in Shiba Inu investiert und im Mai 2021 an seinem Höchststand einen Gewinn von über 8 Mio. USD gehalten. All dies war mit einem Memecoin möglich, den wenige Monate zuvor noch niemand ernst genommen hatte.

Ebenso konnte ein Trader mit Bonk Ende des Jahres 2022 ein Investment in Höhe von nur 17 USD in 5,9 Mio. USD verwandeln, als dessen Coin Anfang 2023 explodierte. Ein anderer Händler hat mit einem Pepe-Investment in Höhe von 2.000 USD sogar 43 Mio. USD erzielt.

Quelle: Tradingview

Solche Berichte sind die Mythen, welche die Memecoin-Kults zusammenbringen. Dabei zeigen sie, dass bei Memetoken-Investments das richtige Timing und die Positionsgröße besonders wichtig sind.

Allerdings ist es nahezu unmöglich, solche Trades manuell zu replizieren. Denn dafür ist jede Menge Glück und ein ständiges Überwachen der On-Chain-Daten erforderlich. Jedoch haben die meisten Anleger weder die nötige Zeit noch die richtigen Tools.

Ein solches Unterfangen kann man mit dem Jagen von Blitzen vergleichen. Deswegen haben die Krypto-Handelsroboter eine wachsende Nachfrage verzeichnet. Schließlich rationalisieren sie diesen Prozess.

Jedoch gibt es einige Unterschiede bei ihnen. Einige von ihnen basieren auf Ethereum und werden selbst bei einer Multichain-Funktionalität von anderen Faktoren wie Netzwerküberlastung, langsamer Ausführung und höheren Kosten benachteiligt.

Der Snorter Bot Token will hingegen einen vollkommen neuen Weg bestreiten. Entwickelt wurde dieser auf Solana, um die Geschwindigkeit und Erschwinglichkeit der Basisschicht bereitzustellen.

Bisher konnte das Projekt mit seinem Vorverkauf schon über 2,33 Mio. USD einnehmen und somit andere Handelsroboter mit ihren Presales wie Banana Gun abhängen. Schließlich soll er den Händlern unfaire Vorteile bieten.

Bot für intelligenteres, schnelleres und profitableres Memecoin-Trading

Auf einem so schnellen Markt wie dem der Memecoins können teilweise schon 10 Sekunden einen Unterschied ausmachen sowie darüber bestimmen, ob Sie einen Gewinn oder einen Verlust verbuchen.

Das Team von Snorter ist sich diesem Umstand bewusst und legt deshalb einen großen Wert auf eine besonders schnelle Ausführung der Trades, da jede Sekunde zählen kann. Zwar werden andere Handelsroboter damit beworben, dass sie ihre Transaktionen sofort ausführen.

Jedoch erhält Snorter einen Vorteil gegenüber anderen Bots, die beispielsweise auf Ethereum basieren, da er Solana nutzt. Allerdings werden solche Konditionen nur von der Solana-Blockchain ermöglicht.

Andere Handelsroboter müssen auf Bestätigungen warten oder werden in dem Gasverkehr aufgehalten. Im Unterschied dazu operiert Snorter im Sekundenbereich und mit minimalen Gebühren. Damit kann ein potenzieller Ausbruch in einen bestätigten Trade verwandelt werden.

Vor allem aufgrund seines besonderen Designs mit einer eigenen RPC-Struktur, welche wie eine private Spur im Netzwerk operiert, wird dieser Vorteil sogar noch einmal verstärkt. Denn somit werden die Liquiditätspools in dem Moment erkannt, in dem sie entstehen.

Daher muss man auch nicht darauf warten, dass sie bei den öffentlichen Kanälen auftauchen. Schließlich hört man den Startschuss noch bevor das Rennen beginnt. Von diesem Vorteil profitiert wiederum der schnelle Sniper-Modus von Snorter, wobei die neuen Pools von etwa Raydium und Jupiter erkannt und deren Coins in Millisekunden gekauft werden - bevor sie von DEX-Datenaggregatoren und ähnlichen erfasst werden.

Jedoch kommt es bei Memecoin-Trading nicht nur auf die Geschwindigkeit an, da der Markt voller Fallen ist. Deswegen wurde der Snorter Bot mit einigen Schutzmechanismen wie MEV-Schutz und Honeypot-Scanner ausgestattet, um die Nutzer vor Verlusten besser zu bewahren. Somit lassen wiederum die Gewinne steigern.

Wer hingegen wenig Zeit oder Erfahrungen hat, der kann auch auf die praktische Copy-Trading-Funktion von Snorter zurückgreifen. Mit dieser können die Anleger einfach die Handelssignale von den Tradingprofis kopieren, welche den Pulsschlag von Bitcoin zu ihrem eigenen Herzrhythmus haben werden lassen und von morgens bis abends über die Märkte nachdenken.

Der Snorter Bot wurde also dafür entwickelt, um seinen Nutzern entscheidende Vorteile auf dem Krypto-Markt zu verschaffen, welche bisher nur Insidern und Walen vorenthalten waren, um für eine Demokratisierung des Marktzuganges zu sorgen.

Snorter für Identifizierung von 100x-Coins kann selbst sehr profitabel sein

Nachdem der Memecoin-Sektor in den vergangenen Tagen wieder bis an die Marke von 90 Mrd. USD gestiegen ist, war zuletzt eine leichte Abkühlung feststellbar. So haben die Anleger nach den steilen Anstiegen vermutlich einige ihrer Gewinne mitgenommen. Damit wird nun die Voraussetzung für die Fortsetzung der Rally geschaffen.

Zudem befindet sich der Altcoin Season Index erst langsam auf dem Weg in die Altcoin-Saison, sodass bei diesen auch in nächster Zeit noch Luft besteht. Daher dürfte auch bald weiteres Kapital in den Markt strömen, wenn die Anleger nach den nächsten Beta-Werten auf der Suche sind.

Genau deswegen ist Snorter auch interessanter. Denn für Anleger, welche die Chancen zu ihren Gunsten verbessern wollen, macht das Tool für das Aufspüren der Coins den Unterschied aus.

Darüber hinaus ist auch Snorter ein Memecoin, jedoch einer mit einem echten Nutzen, welcher in das eigene Ökosystem integriert wurde. Er wird für die Reduktion der Handelsgebühren, die Freischaltung der Staking-Zinsen, die Nutzung erweiterter Funktionen wie Copy-Trading, den Kauf zusätzlicher Trading-Upgrades und die Eintrittsgelder der Trading-Wettbewerbe genutzt.

Der Ameisenbär wurde passend für den Memecoin-Sektor als Maskottchen gewählt. Dennoch sollte man sich von dem ersten Erscheinungsbild nicht täuschen lassen, da es sich um einen der vielversprechendsten Handelsroboter des Wachstumsmarktes handelt.

Sofern Sie nun in Snorter einsteigen, müssen Sie nicht mehr lange suchen, um die nächsten 100x-Coins zu finden. Der SNORT-Coin kann jetzt eine ähnliche Chance wie SHIB, BONK oder PEPE darstellen, bevor sie zu Legenden wurden. Dies prognostizierte auch die bekannte Krypto-Website Cryptonews.

Investieren Sie in SNORT, solange der Preis noch unter 1 USD liegt

Heute werden die SNORT-Coins für nur 0,0991 USD angeboten, sodass Sie vollwertige Token und nicht wie bei Bitcoin nur kleine Anteile erhalten. Somit lassen sich bereits hohe Gewinne erzielen, wenn er nur bis auf 1 US-Dollar steigt.

Vor der Markteinführung kann der SNORT-Token über die Website des Projektes mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Fiatwährungen gekauft werden. Besonders komfortabel gestaltet sich der Vorverkauf über die Best Wallet, da diese speziell für Presales optimiert wurde. Diese finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter auf X und Instagram an, um keine wichtigen Ankündigungen zu verpassen.

Jetzt Snorter entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.