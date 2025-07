Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) -Mikrona Group AG, ein führender Schweizer Anbieter von Lösungen für Kieferorthopädie und digitale Zahnmedizin übernimmt die FTC Frey Trading & Consulting Sàrl sowie die zugehörige Trainingsplattform MYDENTALEXPERT Sàrl. Mikrona Group ist Teil der Healthcare Holding Schweiz AG, die von Winterberg Advisory und KKA Partners verwaltet wird.Healthcare Holding Schweiz AG hat über ihre Tochter Mikrona Group AG die Übernahme der FTC Frey Trading & Consulting Sàrl in Crans-prés-Céligny und der zugehörigen Online Trainingsplattform MyDentalExpert Sàrl in St-Cergue im Schweizer Kanton Waadt abgeschlossen. Der Inhaber Bernhard Frey, ein europaweit bekannter Experte im Bereich der Wurzelkanalbehandlung und Zahnerhaltung ist weiter an den Unternehmen beteiligt und bleibt als Geschäftsführer an Bord. Seit etwa 2 Jahrzehnten ist FTC Dental der Spezialist im Bereich Endodontie. FTC Dental vertreibt ein komplettes Programm für die Wurzelkanalbehandlung: Instrumente zur Aufbereitung, Biokeramik, Obturationsgeräte, Mikroskope und Lupenbrillen. Die praxisorientierten Weiterbildungen von FTC Dental werden digital, hybrid, oder hands-on durchgeführt.Fabio Fagagnini, CEO von Healthcare Holding Schweiz und Mikrona Group erklärt hierzu: "FTC Dental ist eine Marke, die viele Zahnärztinnen und Zahnärzte seit langem kennen. Mit ihrem Ansatz, Produkte zusammen mit praxisorientierten Anwenderkursen zu verbinden, passt sie perfekt in unser Portfolio von Spezialanbietern in der Kieferorthopädie und Zahnmedizin. Wir können so ein Level an Beratung und Expertise bieten, das andere Anbieter nicht erreichen können. Das bringt uns einen unschlagbaren Vorteil bei diesen erklärungsintensiven Produkten."Bernhard Frey, Geschäftsführer der FTC Dental, fügt hinzu: "Ich freue mich sehr, mit Mikrona Group und Healthcare Holding Schweiz endlich den richtigen Wachstumspartner gefunden zu haben. Auch der Schweizer Markt für Zahnmedizin ist unter Kostendruck und wartet förmlich auf qualitativ hochwertige und deutlich kostengünstigere Alternativen und Generika im Bereich der Endodontie. Damit helfen wir Zahnärzten und Patienten gleichermassen. Viele Zahnarztpraxen, DSO und Universitäten verwenden bereits unsere Produkte. Wir freuen uns über jede Anfrage für Produkttests oder Weiterbildungen in der Praxis."Über FTC Frey Trading & Consulting Sàrl und MyDentalExpert SàrlFTC Frey Trading & Consulting Sàrl mit Sitz in Crans-prés-Céligny ist seit 2005 ein spezialisierter Anbieter hochwertiger Endodontie-Produkte für Zahnärzte und Endodontologen in der Schweiz und zeichnet sich durch schnellen Service und ein umfangreiches Fortbildungsangebot aus. Unter der Marke FTC Dental bietet das Unternehmen innovative Instrumente, Zubehör und Praxis-Schulungen an. MyDentalExpert Sàrl wurde 2022 in St-Cergue gegründet und ergänzt das Angebot durch eine digitale Weiterbildungsplattform mit praxisnahen Online- und Hybridkursen für Zahnärzte. Beide Unternehmen stehen für Schweizer Qualität, Kundennähe und den Anspruch, Zahnmediziner optimal zu unterstützen. Gegründet und geleitet von Bernhard Frey, haben sich FTC und MyDentalExpert als vertrauenswürdige Partner für moderne Zahnheilkunde etabliert.Über Mikrona Group AGMikrona Group AG mit Sitz in Schlieren, Schweiz ist seit 1959 ein führender Anbieter innovativer Lösungen für Kieferorthopäden und Zahnärzte. Die Gruppe vereint die Marken Mikrona, Ortho Walker und Dental Axess und steht für Schweizer Qualität, Technologiekompetenz und starke Kundennähe. Mikrona ist bekannt für ihre hochmodernen Behandlungseinheiten, die europaweit als die innovativsten und hochwertigsten in der Kieferorthopädie gelten. Mit Ortho Walker vertreibt die Gruppe zudem hochwertige kieferorthopädische Produkte fast aller bewährten Markenhersteller und ist mit großem Abstand Marktführer in der Schweiz. Dental Axess ergänzt das Angebot mit einem umfassenden Portfolio an digitalen Lösungen für Zahntechniker, Zahnärzte und Kieferorthopäden. Mit einem integrierten Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette und einem starken Fokus auf fachliche Weiterbildung positioniert sich die Gruppe als strategischer Partner für moderne, technologieorientierte Zahnarzt- und KFO-Praxen.Über Healthcare Holding Schweiz AGHealthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.Über KKA PartnersKKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstandsbeteiliungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AGDie Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Partner und Executive Directors Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.chHinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.Weitere Informationen über die FTC Dental finden Sie unter www.ftcdental.ch und www.mydentalexpert.chWeitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.chWeitere Informationen über die Portfoliofirmen der Healthcare Holding finden Sie unter www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-medsys.ch, www.naropa-reha.ch, www.mvb-medizintechnik.ch, www.dentalaxess.com, www.effectum-chrep.com, www.schaublin-medica.ch, www.cdpswiss.com, www.aestheticbedarf.ch, www.inomedicalsolutions.chWeitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter www.kkapartners.com und über Winterberg Advisory GmbH unter www.winterberg.group.Diese Pressemitteilung wird von Winterberg Advisory GmbH im Auftrag der Healthcare Holding Schweiz AG erstellt und verteilt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2642028/5430210/Healthcare_Holding_Schweiz_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mikrona-group-erwirbt-ftc-dental-302513340.htmlOriginal-Content von: Healthcare Holding Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174582/6083722