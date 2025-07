Trotz starker Märkte sieht Lauren Goodwin von New York Life neue Inflationsrisiken und warnt vor zu viel Zinshoffnung - der Gegenwind kommt. Die Aktienmärkte zeigen sich im Hochsommer 2025 von ihrer besten Seite: Rekordstände beim S&P 500, Optimismus bei Tech-Werten und solide Quartalszahlen. Doch während viele Anleger das Momentum feiern, mahnt Lauren Goodwin von New York Life zur Vorsicht. In einem CNBC-Interview skizziert sie ein differenziertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...