Experten stellen traditionellen Bitcoin-Zyklus für 2026 in Frage

Der Kryptomarkt befindet sich in einer äußerst bullishen Phase. Bitcoin hat kürzlich einen neuen Höchststand erreicht, während Ethereum im letzten Monat eine beeindruckende Rallye von über 70% verzeichnete. Diese positive Entwicklung hat auch zahlreiche Altcoins nach oben getrieben. Während viele Marktteilnehmer gemäß dem traditionellen 4-Jahres-Zyklus einen Kursrückgang nach Oktober erwarten, gibt es Experten, die einen anderen Verlauf prognostizieren.

Traditioneller 4-Jahres-Zyklus könnte durchbrochen werden

Bisher bewegte sich der Bitcoin-Kurs in einem zyklischen Muster. Alle vier Jahre findet das Bitcoin-Halving statt, woraufhin der Kurs in den 500 Tagen vor und nach diesem Ereignis stark anstieg. Darauf folgte regelmäßig ein Bärenmarkt mit Kurseinbrüchen von 60-80%. Während die meisten Anleger erwarten, dass das Zyklus-Hoch im Oktober erreicht wird und danach wieder ein Abschwung folgt, vertreten Experten wie jener von Rundumbitcoin eine gegenteilige Meinung.

Diese Experten nennen mehrere Faktoren, die gegen den üblichen zyklischen Verlauf sprechen. Besonders die zunehmende institutionelle Adaption und die kryptofreundlichen Pläne der Trump-Administration werden als Gründe angeführt, warum der Bitcoin-Kurs diesmal nicht einbrechen, sondern auch 2026 weiter steigen könnte. Tatsächlich gibt es eine wachsende Gruppe von Analysten, die von einem langsameren, aber beständigeren Kursanstieg in den kommenden Jahren ausgehen und einen Bitcoin-Kurs unter 50.000 Dollar im nächsten Jahr für höchst unwahrscheinlich halten.

Bitcoin Hyper Presale nähert sich 5-Millionen-Dollar-Marke

Bitcoin Hyper ($HYPER) zählt zu den innovativsten Projekten im aktuellen Kryptomarkt. Als erste Layer-2-Lösung auf Solana-Basis verspricht das Projekt, Bitcoin endlich DeFi-fähig zu machen. Bisher konnten Bitcoin-Besitzer hauptsächlich von Kurssteigerungen profitieren, aber keine zusätzlichen Renditen durch Lending, Staking und ähnliche DeFi-Anwendungen erzielen.

Mit Bitcoin Hyper sollen Nutzer ihre Bitcoin auf die Hyper Chain übertragen können, um dort sämtliche Vorteile des Solana-Ökosystems zu nutzen. Dies umfasst nicht nur DeFi-Funktionalitäten, sondern auch schnellere und kostengünstigere Transaktionen. Das Konzept findet bereits großen Anklang: Der $HYPER-Token befindet sich derzeit im Vorverkauf und nähert sich bereits der 5-Millionen-Dollar-Marke. Analysten prognostizieren nach dem Börsenlistung Kurssteigerungen von mehr als 1.000%, was Bitcoin Hyper zu einem der potenziell größten Gewinner in diesem Jahr machen könnte.

