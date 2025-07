Bitcoin Hyper erzielt über 250.000 $ an 1 Tag, während Anleger BTC-Gewinne rotieren

Mittlerweile hat das Fundraising von Bitcoin Hyper ganz nach seinem Hochgeschwindigkeitsansatz mit dem Vorverkauf schon mehr als 4,61 Mio. USD eingenommen. Nachdem der Presale vor weniger als zwei Monaten gestartet wurde, sind allein über die vergangenen 24 Stunden mehr als 250.000 USD hinzugekommen.

Das überwältigende Interesse ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich Bitcoin Hyper als die erste Bitcoin-Layer-2 positioniert, welche die SVM (Solana Virtual Machine) verwendet. Diese zeichnet sich wiederum durch ihre unübertroffene Geschwindigkeit von Solana aus, welche mit der Sicherheit der Bitcoin-Basisschicht verbunden wird.

Dadurch wird BTC von einem passiven Wertspeicher in ein funktionales Krypto-Asset verwandelt, das aufgrund der hohen Liquidität von rund 2,3 Bio. USD künftig die Entwicklung und Nutzung von dezentralen Anwendungen antreibt.

Die Anleger verlagern nun zunehmend ihre mit Bitcoin erzielten Gewinne in Altcoins, da jetzt mit der Altcoin-Saison gerechnet wird. In der aktuellen Vorverkaufsrunde werden die HYPER-Coins noch rabattiert für 0,012375 USD angeboten, wobei das Angebot jedoch nur noch für weniger als drei Stunden verfügbar ist.

Explosive Altcoin-Saison steht bevor

Sofern sich der Sommer in der nördlichen Hemisphäre befindet, dient dies dem Krypto-Markt meist als ein Sprungbrett. So treibt das Kapital in der Regel die Preise in die Höhe, bevor es dann im Oktober und November zu den entscheidenden Kursbewegungen kommt.

Während der letzten Zyklen wurden beispielsweise Booms bei den NFTs und den Memecoins beobachtet. Da Ethereum jetzt schneller als Bitcoin steigt und bisher noch kein neues Allzeithoch ausgebaut hat, erwarten viele, dass nun die Altcoin-Saison beginnt.

Das bullische Sentiment lässt sich auch an den Kursanstiegen der Memecoins ablesen. So haben diese ihre Marktkapitalisierung zuletzt wieder bis an die Marke von 100 Mrd. USD bewegt, bevor eine Korrektur aufgrund von Gewinnmitnahmen einsetzte.

Die Chance ist laut vielen Krypto-Experten hoch, dass Bitcoin noch einmal neue Allzeithochs erreicht, was dann auch eine massive Altcoin-Rally auslösen würde. Eines der klarsten Signale stellt dabei die bessere Kursentwicklung von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin dar.

Denn historisch betrachtet ist das Kapital von BTC in ETH und dann in die Altcoins sowie zum Schluss in die Memecoins geflossen. Seit Ende Mai konnte ETH gegenüber dem USD an Wert gewinnen, sodass die Rally nach den ersten Gewinnmitnahmen wieder weitergehen kann.

Aber wer wird diese Altcoin-Saison bestimmen? Werden es wieder die Memecoins sein oder werden KI-Coins Ihnen die Show stehlen? Möglicherweise wird sich das Rampenlicht aber auch auf ein Projekt verschieben, welches die am höchsten bewertete Kryptowährung in ein neues Ökosystem verwandelt. Dann positioniert sich Bitcoin Hyper als führende Lösung.

Vom digitalen Gold in den digitalen Allrounder

Bitcoin Hyper ist die erste Skalierungslösung, welche die SVM als Ausführungsschicht für Bitcoin verwendet. Somit sollen ein hoher Durchsatz, eine blitzschnelle Geschwindigkeit und fast kostenlose Gebühren ermöglicht werden.

Dies schafft auch eine entwicklerfreundliche Infrastruktur, wobei die Sicherheit über Bitcoin gewährleistet wird. Auf diese Weise kann der Wert gewahrt bleiben, während er endlich in einem großen Umfang nutzbar wird.

Erstellt wurde Bitcoin als Kryptowährung, entwickelte sich aufgrund der technologischen Barrieren jedoch eher in einen Wertspeicher. Denn warum sollte man für die Zahlung eines Kaffees höhere Gebühren als für das Getränk selbst zahlen und 10 Minuten auf die Bestätigung warten?

Zwar gibt es Skalierungslösungen wie das Lightning Network, jedoch hält sich dessen Akzeptanz in Grenzen. Denn trotz der Sicherheit ist es in seiner Nützlichkeit eingeschränkt. Dies soll Bitcoin Hyper jedoch alles bald ändern.

Dabei soll er ebenso die Sicherheit von BTC bewahren, während gleichzeitig die Programmierbarkeit, Geschwindigkeit und Gebühren verbessert werden, um die Chain für moderne Anwendungsfälle zu rüsten.

Genutzt wird dafür die Solana-Technologie, welche sich seit ihrem Start im Jahr 2020 im Bereich der Smart Contracts zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Ethereum entwickelt hat. Denn es werden eine deutlich höhere Geschwindigkeit und niedrigere Gebühren geboten. Zudem übersteigt der Durchsatz sogar traditionelle Zahlungsdienstleister wie Visa und Mastercard.

Bitcoin geht in den Hypermodus über

Nutzen lässt sich Bitcoin Hyper über eine Bridge, welche die Bitcoin-Basisschicht mit der Skalierungslösung verbindet. Sobald sich ein Nutzer für die Nutzung der Layer-2 entscheidet, sperrt dieser über die Bridge seine Bitcoins.

Anschließend werden auf der Funktionsschicht neue Bitcoins herausgegeben, welche sich innerhalb des Ökosystems nutzen lassen, um von den besseren Konditionen zu profitieren. So kann BTC für dApps, DeFi-Renditen, Tokenlaunches und mehr verwendet werden.

Die Bitcoins gehen dabei jedoch nicht verloren. Stattdessen bleiben sie gesperrt und unberührt durch das Bitcoin-Netzwerk. Sobald die Nutzer wieder zu der Basisschicht zurückkehren wollen, können sie die gewrappten BTC einfach vernichten und erhalten dafür die Bitcoins auf der Layer-1 zurück.

Somit wird BTC genutzt, jedoch schneller und günstiger, sodass er für die nächste Generation von dezentralen Anwendungen bereit ist.

Darum könnte HYPER der beste Altcoin im August sein

Zwar wird Bitcoin über die Layer-2 nutzbar, jedoch ist es der HYPER-Coin, welcher hinter dem Ökosystem steht. So werden die Transaktionen von dem Token angetrieben, womit die Gebühren bei annähernd 0 USD gehalten werden sowie dennoch eine schnelle und nahtlose Nutzung von digitalen Assets gewährleistet wird.

Darüber hinaus sichert der HYPER-Coin das eigene Netzwerk ab. Die Inhaber können ihre HYPER-Token nutzen, um Belohnungen zu verdienen und über die dezentrale Governance an Abstimmungen wie über Protokoll-Upgrades teilzunehmen.

Ebenso können die Entwickler HYPER-Coins durch Bountys und Zuschüsse verdienen. Das Protokoll verwendet zudem einen Burning-Mechanismus, sodass bei einer zunehmenden Nutzung das Angebot stärker verknappt wird, was sich tendenziell positiv bei dem Kurs bemerkbar macht.

Somit schafft Bitcoin Hyper neuartige Funktionalitäten für Bitcoin, ermöglicht wird all dies jedoch über HYPER. Somit wird Bitcoin von einem passiven Wertaufbewahrungsmittel zu einer aktiven, skalierbaren und effizienten Wirtschaft. Genau deswegen ist HYPER auch einer der heißesten Altcoins im August.

So erhalten Sie bei HYPER einen Vorsprung

Die Kursentwicklungen der besten Kryptowährungen zeigen, dass man sich mit einem frühen Einstieg die höchsten Renditen hätte sichern können. Nun bietet sich mit dem Presale von Bitcoin Hyper eine ähnliche Chance.

Um an diesem teilzunehmen, öffnen Sie einfach die Website von Bitcoin Hyper. Nachdem Sie eine Wallet mit dieser verbunden haben, können Sie mit ETH, USDT, USDC, BNB und Fiatwährungen zahlen.

Das beste Kauferlebnis bei Krypto-Presales garantiert die Best Wallet, da die Entwickler für diesen Bereich spezielle Funktionen entwickelt haben, die den Nutzern einige wertvolle Vorteile verschaffen. Zu finden ist der Vorverkauf dort in der Rubrik "Upcoming Tokens".

Lassen Sie sich nicht die neuesten Ankündigungen von Bitcoin Hyper entgehen, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

