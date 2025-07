Dogecoin zeigt bullisches MACD-Signal: Analysten sehen über 200% Kurspotenzial

Der Kryptomarkt befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase, während Bitcoin über 118.000 US-Dollar stabilisiert bleibt. Viele Altcoins stehen jedoch unter Druck - XRP verzeichnet Verluste von fast 10 Prozent, während Dogecoin und Solana etwa 7 Prozent eingebüßt haben. Dieser Rücksetzer markiert den ersten größeren Kursrückgang in der laufenden Altcoin-Rallye und stellt ein durchaus normales Muster innerhalb eines gesunden Aufwärtstrends dar. Besonders bemerkenswert: Analysten identifizieren gerade jetzt bei Dogecoin ein potenzielles Kaufsignal, das Kurschancen von mehr als 200 Prozent eröffnen könnte.

MACD-Crossover deutet auf Trendwende bei Dogecoin hin

Beim führenden Memecoin Dogecoin häufen sich laut Analyst Cas Abbé die Anzeichen für eine charttechnische Trendwende. Auf Wochenbasis ist es zu einem bullischen MACD-Crossover gekommen - ein klassisches Kaufsignal in der technischen Analyse, bei dem die kurzfristige MACD-Linie die langfristige Signallinie von unten nach oben kreuzt. In der Vergangenheit ging dieses technische Signal bei Dogecoin zweimal mit erheblichen Kursanstiegen einher: Im vierten Quartal 2023 stieg der Kurs um rund 250 Prozent, im vierten Quartal 2024 um etwa 200 Prozent.

Nach dem aktuellen Signal hat Dogecoin laut Abbé bereits rund 30 Prozent zugelegt - historisch betrachtet könnte dies jedoch erst der Anfang sein. Die Bewegung wird durch eine leicht steigende Risikobereitschaft im Markt sowie vermehrte Kapitalzuflüsse in Memecoins unterstützt. Zudem zeigt der Analyst Ali Martinez auf eine mögliche Double-Bottom-Formation rund um die Marke von 0,25 US-Dollar - ein klassisches Umkehrsignal in der Chartanalyse, das auf ein Ende des Abwärtstrends hindeutet, wenn der Kurs anschließend die sogenannte Nackenlinie überwinden kann.

Technische Unterstützung bei 0,25 Dollar als Einstiegschance

Eine starke Ablehnung mit Kurssprung über den Bereich der 0,25 US-Dollar-Marke würde das Umkehrmuster bestätigen und könnte einen starken Aufwärtsimpuls auslösen. Obwohl der Kurs kurzfristig leicht unter diese Marke rutschte, scheint das Chartbild weiterhin intakt zu sein. Dogecoin testet derzeit diese Nackenlinie nach einem bereits erfolgreichen Ausbruch - sie fungiert als entscheidende Unterstützungszone.

Die Zone um 0,25 Dollar entwickelt sich damit zu einem potenziellen Einstiegspunkt, falls sich Dogecoin nach dem Ausbruch weiter darüber behaupten kann. Diese charttechnische Konstellation, zusammen mit der relativen Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt, die Dogecoin erstmals seit Monaten wieder zeigt, bildet die Grundlage für die optimistischen Prognosen der Analysten mit einem Kurspotenzial von über 200 Prozent.

TOKEN6900 Presale überschreitet Millionen-Marke mit viraler Dynamik

Kleinere Memecoins bieten oft ein deutlich höheres Kurssteigerungspotenzial, da sie mit niedriger Marktkapitalisierung starten. Während Dogecoin mit rund 37 Milliarden US-Dollar bereits stark gewachsen ist und damit weniger Raum für Vervielfachungen bietet, können neue Coins bei entsprechender Nachfrage exponentiell steigen. Mit TOKEN6900 betritt aktuell ein Krypto-Projekt den Markt, das sich bewusst von konventioneller Zweckorientierung distanziert.

Die Grundidee basiert nicht auf technologischem Fortschritt oder einem konkreten Anwendungsfall, sondern auf der Abgrenzung von Memecoins, die mit abstrakten Utility-Versprechen werben. Die Tokenomics wurde minimalistisch gestaltet: keine nachträglichen Emissionen, kein komplexes Konstrukt, keine dynamisch anpassbare Versorgung. Der maximale Umlauf ist klar definiert und unveränderlich, ebenso das Funding-Limit von fünf Millionen US-Dollar - unabhängig von der Nachfrage. Diese selbst auferlegte Begrenzung unterstreicht die radikale Philosophie des Projekts, während die virale Dynamik, die durch den Erfolg von SPX6900 ausgelöst wurde, bereits für erhebliches Interesse sorgt.

Direkt zur TOKEN6900 Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.