USANA Health Sciences steht nach Jahren der Stagnation vor einer möglichen Wende. Mit der wachstumsstarken Tochtermarke Hiya und soliden Quartalszahlen gewinnt das Direktvertriebsunternehmen wieder an Aufmerksamkeit an der Börse. Die an der US-amerikanischen NYSE gelistete USANA Health Sciences produziert und vertreibt eine breite Palette an Produkten: Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel, Hautpflegeprodukte sowie weitere Gesundheitsprodukte. ...

