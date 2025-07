Andersen Consulting stärkt seine Kompetenzen im Bereich KI und digitale Transformation durch die Zusammenarbeit mit dem auf Technologieberatung spezialisierten Unternehmen Rysun, das Unternehmen bei der Einführung von KI und der Modernisierung ihrer Core-Systeme unterstützt, um Agilität und Wachstum zu fördern.

Rysun unterstützt Unternehmen bei der Skalierung von Vorhaben mit generativer KI durch seine intelligenten Datenplattformen, modernen digitale Grundlagen und robuste Produktentwicklung. Dank seiner umfassenden Fachkompetenz in den Bereichen Technologie, Einzelhandel und Energie bietet Rysun seinen Kunden Lösungen, die Innovation, Effizienz und Kundenbindung fördern.

"Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting hilft uns dabei, unsere Vision einer vereinfachten Unternehmens-KI einem breiteren Kundenstamm zugänglich zu machen", so Vishal Shukla, CEO von Rysun. "Gemeinsam freuen wir uns darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Rendite ihrer Digitalisierungs-Investitionen zu maximieren, KI sicher zu skalieren, und sich einem lebhaften Markt agil und widerstandsfähig anzupassen."

"Diese Zusammenarbeit bringt uns unserem Ziel näher, unseren Kunden mit den innovativsten und skalierbarsten Lösungen dabei zu helfen, die digitale Transformation erfolgreich zu meistern", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die technologische Kompetenz und die KI-Expertise von Rysun ergänzen unsere globale Beratungsplattform und ermöglichen unseren Kunden weltweit eine beschleunigte Transformation und messbare geschäftliche Vorteile."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Personalmanagementlösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

