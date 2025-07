XRP-Kurs erholt sich schnell nach nächstem Meilenstein

Nachdem für den XRP Ledger im April das eigene Lending-Protokoll (XLS-66d) eingeführt wurde, hat sich dem Netzwerk ein vollkommen neuer Sektor eröffnet. Bereits jetzt zeigt sich, wie die Dienste angenommen werden. So wurde erst heute wieder von einem führenden Unternehmen aus dem Bereich der Agrarkredite berichtet, dass sie nun ihre Dienste über den XRP Ledger offerieren werden.

VERT startet auf dem XRP Ledger Agrarkredite

VERT, ein führendes brasilianisches Securitization- und Fund-Management-Unternehmen, hat nun bekannt gegeben, dass es künftig gebündelte Kredite für Agrarunternehmen in tokenisierter Form über den XRP Ledger und dessen EVM-Sidechain bereitstellen wird.

Das Angebot richtet sich an institutionelle Kunden und hat bereits die ersten Kredite im Umfang von 700 Mio. BRL oder umgerechnet rund 130 Mio. USD bereits in dem Netzwerk in tokenisierte Form herausgegeben.

Das Unternehmen hat sich aufgrund der Kosteneffizienz und der hohen Geschwindigkeit für den XRP Ledger entschieden. Weiter Gründe waren die Überprüfbarkeit durch die Transparenz und die Funktionalität, was auch über die Anbindung an die Ethereum Virtual Machine erreicht wird.

Über VERT wird der Kredite von der Herausgabe über die Zahlung bis hin zur Übertragung abgewickelt. Während die Plattform auf der Blockchain betrieben wird, werden manche Prozesse offchain abgewickelt, wie Buchhaltung, Backups, Datenarchive und rechtliche Dokumente. Zudem wurde sie in die brasilianische Finanzinfrastruktur eingebunden.

Weiterer Kredit-Anbieter startet auf dem XRP Ledger: Doch Vorsicht!

Darüber hinaus wurde vor kurzem der Presale von XpFinance und dessen XPF-Coin beendet, welcher eine so große Nachfrage hatte, dass 134,88 % der vorgesehenen Anzahl von Token verkauft wurden. Insgesamt hat das Projekt auf diese Weise 404.654,709 XRP eingenommen, welche heute auf einen Wert von 1,31 Mio. USD kommen.

Dabei handelt es sich um die erste dezentrale Kredit-Plattform auf dem XRP Ledger. Bisher wurde sie noch nicht gelauncht, was jedoch im dritten Quartal dieses Jahres geschehen soll. Dann werden Investoren in der Lage sein, XRP und andere akzeptierte Kryptowährungen für zusätzliche Renditen den Liquiditätspools zur Verfügung zu stellen.

Ebenso sollen mit Kryptos gesicherte Darlehen ermöglicht werden, wobei auch mehrere Kryptowährungen in Kombination geplant sind. Die Kredite sollen ähnlich wie bei Goldfinch und Maple Finance über NFTs repräsentiert werden. Zudem ist eine Art Marktplatz mit Anfragen von Kreditnehmern und Angeboten von Kreditgebern geplant. Trotzdem sollten Anleger vorsichtig sein, da es mehrere Betrugswarnungen gibt.

Die zahlreich entstehenden Angebote auf dem XRP Ledger werden künftig die Nachfrage steigern, was sich bereits jetzt an den On-Chain-Daten erkennen lässt. Zwar lässt die Adoption mit 1,29 Mio. täglich aktiven Nutzern im Vergleich zu den 4,8 Mio. von Solana noch Spielraum, jedoch dürfte dieser künftig mit den zunehmenden Angeboten ausgebaut werden. Dennoch entstehen auch harte Konkurrenten wie Bitcoin Hyper.

Ist Bitcoin der größte Konkurrent von XRP?

Auch bei XRP handelte es sich ursprünglich wie bei Bitcoin lediglich um eine Kryptowährung, welche für grenzüberschreitende Zahlungen und CBDCs entwickelt wurde. Im Laufe der Zeit hat sich Ripple mit seinem XRP Ledger und der Sidechain Xahau sowie nun mit der XRPL EVM zu einer Plattform für Tokenlaunches, Smart Contracts, dApps, NFTs und mehr entwickelt.

Ebenso vollzieht Bitcoin jetzt mithilfe von Bitcoin Hyper einen vergleichbaren Entwicklungsschritt. Dabei handelt es sich um eine mit der SVM (Solana Virtual Machine) ermöglichten Bitcoin-Layer-2, welche direkt auf der Bitcoin-Basisschicht aufbaut und aus dem statischen BTC einen funktionalen Web3-Vermögenswert macht.

Solana ist die skalierbarste Blockchain und kann deutlich mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, wobei die Latenz nur Millisekunden beträgt. Zudem ist Bitcoin die sicherste und liquideste Blockchain, weshalb viele vermuten, dass die Fusion der beiden das vielversprechendste Netzwerk darstellt.

Denn Solana ist dank einer parallelen Verarbeitung und einer Hardwarebeschleunigung sogar noch leistungsfähiger als Ethereum oder die Sidechain XRPL EVM. Daher könnte sich Bitcoin Hyper auch gegenüber XRP durchsetzen, sofern dies die Entwickler und Nutzer ebenso sehen, die auf der Suche nach den attraktivsten Konditionen sein dürften.

Bitcoin Hyper gestaltet die alltägliche Verwendung mit BTC wieder nutzerfreundlicher, da sie nicht 10 Minuten auf eine Bestätigung warten und für kleine Einkäufe wie einen Kaffee höhere Gebühren als für die Ware selbst zahlen. Ebenso wird Bitcoin somit funktional, womit er neue Anwendungen finanzieren und antreiben sowie seinen Anlegern zusätzliche Gewinne einbringen kann.

Daher entwickelt sich auch der Vorverkauf von Bitcoin Hyper in einem so hohen Tempo. So wurden allein über die vergangenen 24 Stunden mehr als 250.000 USD eingeworben, sodass das Projekt mittlerweile auf eine Finanzierungssumme in Höhe von 4,66 Mio. USD kommt. Für weniger als zwei Tage werden die Coins für das Bitcoin-Funktionalitätsupgrade noch für 0,0124 USD angeboten. Da der Preis alle zwei Tage steigt, lohnt sich ein früher Einstieg.

