Ethereum-Kurs-Prognose: Wie lange und weit kann ETH noch steigen?

Nachdem immer mehr Krypto-Analysten über eine mögliche Korrektur nachdenken, kommen Fragen auf wie: Wie lange und wie weit kann ETH noch steigen? Genau diesen gehen wir in der folgenden Ethereum-Kurs-Prognose auf den Grund, indem wir die aktuelle Situation mit vorherigen Marktlagen vergleichen.

Ethereum-Kurs-Prognose: Wie lange kann ETH noch steigen?

Bisher hat der Krypto-Markt noch nicht die Altcoin-Saison erreicht, obwohl Bitcoin bereits ein neues Allzeithoch ausgebildet hat. Die Altcoin-Saison hat in der Vergangenheit mindestens zwei Tage angehalten und maximal 90 Tage, wobei es durchschnittlich 31 Tage waren.

Darüber hinaus hat der Crypto Fear & Greed Index bei den letzten Anstiegen des Krypto-Marktes nur an einem Tag einen Wert von über 75 erreicht, welcher die extreme Gier signalisiert. Gewöhnlich verbleibt der Markt jedoch für ein bis vier Monate in der Übertreibung, bevor eine Abkühlung einsetzt. Daher dürfte auch hier noch Luft sein.

Ethereum-Chart und Crypto Fear & Greed Index | Quelle: Tradingview

Außerdem wurde die globale Geldmenge M2 über die vergangenen Monate expandiert, was sich mit einer Verzögerung auch bei den Kryptowährungen bemerkbar macht. Daher ist tendenziell mindestens bis Oktober von einem unterstützenden Umfeld auszugehen.

Ethereum-Kurs-Prognose: Wie weit kann ETH noch steigen?

Derzeit kann sich der Ethereum-Kurs zwischen zwei diagonalen Widerstandslinien der bullischen Keilformation halten, was erst einmal als positiv zu werten ist. Dennoch ist der Kurs in letzter Zeit stark gestiegen und eine etwas stärkere Korrektur wäre für den Aufwärtstrend sogar gesund, um somit gestärkt wieder zu steigen.

Während sich Ethereum mit einem Plus von 53,38 % gegenüber Bitcoins 12,48 % über die vergangenen 30 Tage deutlich besser entwickeln konnte, hat sich auch das BTC-ETH-Verhältnis von 56,61 auf 31,81 verbessert. Dennoch ist Ethereum weiterhin 23,66 % von seinem vergangenen Allzeithoch von 4.891,70 USD aus dem November 2021 entfernt, was noch erreicht werden dürfte.

Eine große Widerstandszone befindet sich nun im Bereich von 4.000 bis 4.100 USD sowie ein weiterer Widerstand bei rund 4.400 USD, bevor das Rekordniveau wieder in die Nähe rückt. Auf diesem Weg kann es jedoch auch noch einmal zu stärkeren Korrekturen aufgrund von Gewinnmitnahmen kommen, auch wenn die Institutionen die Volatilität verringern können.

Ethereum-Chart | Quelle: Tradingview

Aufgrund von Krypto-Treasury-Unternehmen und weiteren Krypto-Reserven ist trotz stärkerer Korrekturen noch mit neuen Rekordhochs zu rechnen, die sogar schon im Oktober erreicht sein könnten. Allerdings kann sich der Zyklus dieses Mal aufgrund der Besonderheit auch weiter in die Länge ziehen.

Zwischenzeitlich sind Korrekturen von 20 bis 40 und sogar 65 % möglich, wie zuvor, wobei es eher im unteren Spektrum sein sollte. Die nächsten Kursziele befinden sich bei 5.768, 7.325, 8.477 sowie zwischen 11.186 und 11.309 USD. Allerdings nimmt auch die Konkurrenz für Ethereum nun durch Bitcoin aufgrund von Bitcoin Hyper zu.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.