Die globale Kommunikationsplattform Infobip wurde im Gartner Magic Quadrant für Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) 20251 einmal mehr als Leader eingestuft. In diesem Jahr erzielte das Unternehmen für die Vollständigkeit seiner Vision eine herausragende Stellung. Infobip betrachtet diese dritte Auszeichnung in Folge als Anerkennung seiner Stellung als weltweit führendes Unternehmen im Bereich CPaaS.

Magic Quadrant2-Berichte sind das Ergebnis gründlicher, faktenbasierter Forschung in spezifischen Märkten und bieten eine umfassende Übersicht über die relative Positionierung von Anbietern in Märkten mit hohem Wachstum und klarer Differenzierung. Die Anbieter werden in vier Quadranten eingestuft: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Diese Forschungsergebnisse helfen Unternehmen dabei, Marktanalysen optimal auf ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Anforderungen abzustimmen. Als Leader wird Infobip sowohl für seine "Fähigkeit zur Umsetzung" (Ability to Execute) als auch für die "Vollständigkeit der Vision" (Completeness of Vision) ausgezeichnet.

Infobip unterstützt Konversationen für einige der innovativsten Unternehmen der Welt, darunter Microsoft, Uber, Meta, NEXT, Digitaleo, AXA Partners und das MoneyGram Haas F1 Team. Die Full-Stack-Omnichannel-Plattform von Infobip umfasst Voice, SMS, E-Mail und Rich Communication Services (RCS). Sie bietet fortschrittliche Konversationsfunktionen sowie KI-gestützte Nutzererlebnisse. Infobip ergänzt dies durch strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie der Deutschen Telekom AG, NVIDIA und Telefónica und unterstreicht damit sein Engagement, Innovationen voranzutreiben und Kommunikations- sowie KI-Infrastrukturen der nächsten Generation aufzubauen.

Infobip fördert die Zukunft von CPaaS durch mutige Innovationen in den Bereichen KI und Automatisierung. Über seinen KI-Hub integriert das Unternehmen nahtlos agentische KI, generative KI und fortschrittliche Analytik und skaliert damit die Kundenbindung. Gleichzeitig treibt Infobip die weltweite Akzeptanz von RCS Business Messaging voran. Das Unternehmen leistet zudem Pionierarbeit bei der Erweiterung des Network-API-Ökosystems und bekräftigt damit seine Führungsposition im Bereich neuer Kommunikationstechnologien.

Silvio Kutic, CEO von Infobip, äußerte sich wie folgt: "Wir sind nicht nur Teil der Weiterentwicklung der Kommunikation, sondern wir gestalten sie gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern aktiv mit. Auch in Zukunft werden wir den Takt angeben, wenn es darum geht, wie globale Unternehmen sich vernetzen, interagieren und wachsen. Wir sehen die Anerkennung als Leader durch Gartner als eine starke Bestätigung unserer kontinuierlichen Innovationsarbeit und strategischen Weitsicht."

Eine kostenlose Ausgabe des Gartner CPaaS Magic Quadrant 2025-Berichts steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.infobip.com/analyst-reports/gartner-magic-quadrant-cpaas-2025

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey zu schaffen.

