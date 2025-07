Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivateinstitut, hat bekannt gegeben, dass ihr Digital-Asset-Arm MultiBank.io Fireblocks nutzen wird, um eine bahnbrechende Plattform für die Tokenisierung von Immobilien zu betreiben. Diese Initiative, die darauf abzielt, reale Vermögenswerte (RWAs) im Wert von 10 Milliarden US-Dollar auf die Blockchain zu bringen, wird neue Möglichkeiten für sichere, konforme und zugängliche Investitionen eröffnen.

MultiBank.io, will utilize Fireblocks to power a landmark real estate tokenization platform. Designed to bring $10 billion in real-world assets (RWAs) on-chain, this initiative will open new opportunities for secure, compliant, and accessible investment.