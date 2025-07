Teaneck, New Jersey (ots/PRNewswire) -Im Jahr 2025 hat das Labor zwei neue, in den USA erteilte Patente angemeldet, eine wichtige KI-Entwicklungsplattform ins Internet gestellt und einen Gold Award von GECCO erhalten.Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute bekannt, dass sein KI-Labor zwei neue US-Patente und einen Gold Award für ein Forschungspapier zum Thema "Realizing Human Expertise through AI" (Menschliche Expertise durch KI realisieren) erhalten hat, das diesen Monat auf der GECCO (Genetic and Evolutionary Computation Conference)&a=GECCO+(Genetic+and+Evolutionary+Computation+Conference)) in Malaga, Spanien, vorgestellt wurde."Die Erteilung von zwei neuen US-Patenten in der ersten Hälfte des Jahres 2025 - womit sich die Gesamtzahl der Patente unseres KI-Labors in den USA auf 59 erhöht und 23 weitere Patente anhängig sind - unterstreicht unser unermüdliches Innovationstempo", sagte Babak Hodjat, technischer Leiter des Bereichs KI bei Cognizant. "Zusammen mit dem Gold Award der GECCO spiegeln diese Meilensteine unser großes Engagement für die Entwicklung innovativer KI-Technologien und die Umsetzung bahnbrechender Ideen in die Praxis wider."Die beiden neuesten Patente zeigen wichtige Innovationen aus der KI-Forschung von Cognizant:- Das U.S.-Patent Nr. 12,282,845 (erteilt am 22. April 2025) umfasst eine Methode für Multi-Objective Coevolution of Deep Neural Network Architectures (Multi-Objektive Koevolution von tiefen neuronalen Netzwerkarchitekturen), die darauf abzielt, die Modellleistung und Ressourceneffizienz zu verbessern. Die Anwendung des Verfahrens reicht von der Klassifizierung medizinischer Bilder bis zur Verarbeitung natürlicher Sprache.- Das US-Patent Nr. 12,292,944 (erteilt am 6. Mai 2025) beschreibt eine Methode zur Optimierung von Verlustfunktionen durch Taylor Series Expansion, die darauf abzielt, die Trainingseffizienz zu verbessern und die Robustheit des Modells zu erhöhen, insbesondere in Szenarien mit begrenzten Daten. 1Diese Innovationen, die von Cognizant-Forschern wie Dr. Jason Liang, Dr. Elliot Meyerson und Professor Risto Miikkulainen entwickelt wurden, untermauern die führende Rolle von Cognizant bei der Erschließung der Grenzen von KI und maschinellem Lernen.Um das Versprechen der künstlichen Intelligenz sowohl praktischer als auch breiter zugänglich zu machen, hat das KI-Labor von Cognizant Anfang des Jahres seinen Neuro AI Multi-Agent Accelerator freigegeben. Neuro AI hilft Unternehmen dabei, die Entwicklung und den Einsatz von KI-Agenten zu beschleunigen und ihre Geschäftsprozesse für adaptive Abläufe, Echtzeit-Entscheidungen und personalisierte Kundenerlebnisse zu transformieren, die auf die vom Kunden definierten Ziele und den Überblick zugeschnitten sind.Das KI-Labor von Cognizant, das im März 2024 sein Flaggschiff unter den KI-Forschungseinrichtungen in San Francisco eröffnete, wurde auf der GECCO 2025 ebenfalls mit dem Gold Award for Human-Competitive Results für seine bahnbrechende Arbeit an RHEA (Realizing Human Expertise through AI) ausgezeichnet. RHEA wurde von Dr. Elliott Meyerson und Professor Risto Miikkulainen entwickelt und nutzt evolutionäre KI, um Hunderte von Modellen, die von menschlichen Expertenteams erstellt wurden - vor allem diejenigen, die für die XPRIZE Pandemic Response Challenge eingereicht wurden - zu verfeinerten Entscheidungsstrategien zu destillieren und neu zu kombinieren. In einer strengen Evaluierung übertraf RHEA die Leistung einzelner menschlicher Beiträge und realisierte das latente Potenzial selbst in unvollständig entwickelten menschlichen Ideen, was zu innovativen Empfehlungen für die Pandemiepolitik führte. Dieser Meilenstein unterstreicht die führende Rolle von Cognizant bei der Nutzung des globalen menschlichen Fachwissens, um KI-Lösungen der nächsten Generation voranzutreiben.Risto Miikkulainen, Vizepräsident für Forschung und Professor für Informatik an der UT Austin, sagte: "RHEA ist ein starkes Beispiel dafür, wie evolutionäre KI die globale menschliche Intelligenz verstärken kann - nicht nur, indem sie die Lösungen von Experten abgleicht, sondern indem sie über diese hinausgeht, um neue, hochwirksame Strategien zu entdecken. Diese Anerkennung durch das Komitee des Humies Award unterstreicht das Versprechen der populationsbasierten KI als Grundlage für die Lösung der komplexesten Herausforderungen der Welt."Informationen zu Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu gestalten und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt führend bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.Informationen zum KI-Labor von CognizantDie Mission des KI-Labors von Cognizant besteht darin, das menschliche Potenzial mit Hilfe von Decision AI zu maximieren. Decision AI ist eine Form der KI, die generative KI, Multi-Agenten-Architektur, Deep Learning und evolutionäre KI kombiniert, um hochentwickelte Entscheidungssysteme zu schaffen. Decision AI ist die Grundlage der Neuro® AI-Plattform von Cognizant, die von Fortune-500-Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen genutzt wird, um neue Wege zu finden, ihre Ziele zu übertreffen. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, schnell KI zu entwickeln, die die Entscheidungsfindung optimiert und so zu Umsatzwachstum und gesellschaftlichem Fortschritt führt.Unter der Leitung der KI-Pioniere Babak Hodjat und Risto Miikkulainen arbeitet das Labor mit Institutionen, Akademikern und Technologiepartnern zusammen, um bahnbrechende KI-Lösungen verantwortungsvoll zu entwickeln. Mit mehr als 120 Patenten (erteilt oder angemeldet) weltweit zeichnet sich das Labor dadurch aus, dass es wissenschaftliche Innovationen mit kommerziellen Anwendungen verbindet. Es unterstützt das Ziel von Cognizant, das tägliche Leben zu verbessern, und konzentriert sich dabei auf Geschäfts- und KI-Anwendungen für den guten Zweck.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Jeff DeMarrais: Jeff.demarrais@cognizant.com Paul Jarratt:Paul.Jarratt@Cognizant.com Gabrielle Gugliocciello:gabrielle.gugliocciello@cognizant.com_____________________________1 Die Beschreibungen der patentierten Technologiensind zum allgemeinen Verständnis vereinfacht. 