LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu EU-China-Gipfel:

"Der EU-China-Gipfel markiert einen Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Brüssel und Peking. Ursprünglich sollten mit einem Treffen in Europas Hauptstadt 50 Jahre diplomatische Beziehungen gefeiert werden. Doch Staatschef Xi Jinping hat es abgelehnt, nach Europa zu reisen. Er hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Ratspräsident António Costa ins Reich der Mitte kommen lassen und das Programm zusammengestrichen. Auf nur einen Tag. Ein Affront, der zeigt, wie weit die Entfremdung zwischen China und Europa fortgeschritten ist. Die Zeiten Chinas als Werkbank der Welt sind lange vorbei. Heute ist der Drache in vielen Bereichen technologisch führend und kann sich sogar erlauben, mehr Unabhängigkeit von Europa anzustreben. Und die EU zu brüskieren. Für ihn sind die Europäer Zwerge. Sie haben es so weit kommen lassen."/yyzz/DP/nas