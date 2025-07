Bystronic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Verbesserte Profitabilität in anhaltend unsicherem Marktumfeld



25.07.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

A uftragseingang stabil auf Vorjahresniveau

Umsatz wie erwartet leicht rückläufig

Deutlich verbesserte operative Leistung dank Restrukturierung sowie optimierten Projektabwicklungen und Geschäftsprozessen

Ausblick 2025: leicht rückläufiger Umsatz und verbessertes operatives Ergebnis Kennzahlen Mio. CHF H1 2025 H1 2024 in % in % k.W.1 Auftragseingang 309.4 304.7 1.5 3.5 Nettoumsatz 304.6 330.9 (7.9) (6.2) Auftragsbestand 229.6 238.5 (3.7) - Betriebsergebnis (EBIT) (7.9) (23.0) 65.5 65.9 in % des Nettoumsatzes (2.6) (6.9) - - Halbjahresergebnis (12.9) (20.8) 38.3 - Ergebnis je Namenaktie A in CHF (6.22) (10.08) 38.3 - Betrieblicher Free Cashflow (23.2) (26.9) 13.9 - RONOA2 in % (8.7) (15.2) - - Durchschnittliche Vollzeitstellen 2'940 3'353 (12.3) - 1 zu konstanten Wechselkursen

2 Rendite auf den durchschnittlichen Nettoaktiven

Zürich, 25. Juli 2025 - Die Marktsituation war im ersten Halbjahr 2025 von geopolitischen Unsicherheiten und einer zögerlichen wirtschaftlichen Erholung geprägt. Der Auftragseingang lag auf dem Niveau des Vorjahres, der Umsatz ging wie erwartet leicht zurück. Durch die im Herbst 2024 eingeleitete und inzwischen erfolgreich abgeschlossene Restrukturierung konnte Bystronic die erwarteten Kosteneinsparungen realisieren. Dadurch fiel der Verlust im ersten Halbjahr deutlich geringer aus als im Vorjahreszeitraum.



Domenico Iacovelli, CEO Bystronic: «Das erste Halbjahr verlief wie erwartet. Durch die erfolgreiche Restrukturierung konnten wir unsere Kosten deutlich senken und unsere Profitabilität signifikant verbessern. Dank der neuen Organisationsstruktur mit den Divisionen Systems und Service sind wir näher an unseren Kunden - und gut aufgestellt, um in einem verbesserten wirtschaftlichen Umfeld wieder Marktanteile zu gewinnen.»



Geschäftsentwicklung

Der Auftragseingang stieg um 1.5% (+3.5% zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 309 Mio. Die Division Systems erzielte höhere Neubestellungen. Dabei entwickelte sich das Geschäft mit Rohrlasern erfreulich. Die neu lancierte Rohrlaseranlage ByTube Star 330 stiess auf grossen Anklang und wird vermehrt nachgefragt. Die Division Service entwickelte sich leicht rückläufig.



Der Umsatz der Gruppe ging wie erwartet zurück und lag bei CHF 305 Mio. (-6.2% zu konstanten Wechselkursen).



Die optimierte Kostenbasis führte zu einer verbesserten Profitabilität. Trotz tieferer Umsatzvolumen fiel der EBIT-Verlust deshalb mit CHF -8 Mio. geringer aus als im Vorjahr (H1 2024: CHF -23 Mio.). Der betriebliche Free Cashflow belief sich auf CHF -23 Mio. (H1 2024: CHF -27 Mio.). Die Liquidität betrug CHF 307 Mio.



Ausblick

Im ersten Halbjahr hat sich der Auftragseingang gegenüber Vorjahr stabilisiert. Bystronic rechnet mit einer weiterhin schwierigen Marktsituation. Bei einer Erholung des Marktes dürfte der Auftragseingang im zweiten Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr leicht zulegen. Unter der Annahme, dass sich die geopolitische Lage nicht weiter verschärft, erwartet Bystronic für das Gesamtjahr 2025 einen leicht rückläufigen Umsatz und ein verbessertes operatives Ergebnis gegenüber Vorjahr.



Konferenz

CEO Domenico Iacovelli präsentiert die Ergebnisse heute Freitag, 25. Juli 2025, um 11 Uhr MEZ im Rahmen einer Telefonkonferenz in englischer Sprache. Der Webcast ist hier verfügbar oder unter «Präsentationen» auf unserer Webseite: https://ir.bystronic.com/de/publikationen/praesentationen



Appendix

Der Halbjahresbericht 2025 steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:

https://ir.bystronic.com/de/publikationen/finanzberichte



Medienmitteilung (PDF)

Bei Rückfragen: Investor Relations

Patrizia Meier

Mobile +41 79 637 46 33

patrizia.meier@bystronic.com Media Relations

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com



