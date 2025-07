DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

DOW JONES--Am letzten Handelstag der Woche zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte mit Abgaben. Nach teils sehr deutlichen Aufschlägen im Wochenverlauf würden vor dem Wochenende Gewinne mitgenommen, heißt es. Vor allem das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan hatte die Kurse angetrieben. Dazu kommt der Optimismus, dass es zum Abschluss weiterer Handelsvereinbarungen kommen wird. Daneben richten sich die Blicke der Investoren bereits auf die kommende Woche, wenn unter anderem die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Hier wird mehrheitlich mit einer Bestätigung des Zinsniveaus gerechnet. Aber auch die Bank of Japan (BoJ) tagt in der kommenden Woche.

Für den Nikkei-225 in Tokio geht es 0,7 Prozent nach unten. Der Index hatte mit dem Handelsabkommen zwischen den USA und Japan kräftig zugelegt und steht auf Wochensicht mit mehr als 4 Prozent im Plus. Die Zölle auf Kraftfahrzeuge wurden im Rahmen des Handelsabkommens von den derzeitigen 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt. Nach der jüngsten Rally geben vor allem die Auto-Werte nach. So verlieren die Titel von Mazda Motor um 5,7 Prozent, Toyota Motor reduzieren sich um 1,8 Prozent, Nissan Motor geben 2,7 Prozent nach, und Mitsubishi Motors verzeichnen ein Minus von 8,6 Prozent.

Die Verbraucherpreise im Großraum Tokio stiegen im Juli um 2,9 Prozent und trafen damit die Erwartungen. Die Inflation in Tokio hat sich im Juli abgekühlt, bleibt jedoch hoch genug, um die Normalisierung der BoJ auf Kurs zu halten, so Min Joo Kang von der ING. Es scheine, dass die Bemühungen der Regierung, die Inflation zu mäßigen, wirken, obwohl der zugrunde liegende Preisdruck in Tokio weiterhin hoch sei. "Dennoch wird erwartet, dass die BoJ nächste Woche untätig bleibt", sagt die Ökonomin. Dies lenkt den Fokus des Marktes auf den Quartalsausblick und Kommentare zum Handelsabkommen mit den USA.

Der Shanghai-Composite reduziert sich um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index büßt 1,1 Prozent ein. Für den Index in Hongkong steht ein Aufschlag von gut 3 Prozent zu Buche. Hier hatten vor allem die Technologiewerte kräftig zugelegt, denn Nvidia darf nach monatelangen Exportbeschränkungen wieder KI-Chips an China verkaufen. Die US-Regierung hatte Nvidia die Erlaubnis erteilt, den für China entwickelten H20-Chip zu exportieren, nachdem eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China erzielt wurde.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.678,30 -0,4% +7,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 41.519,72 -0,7% +3,2% 08:30 Kospi (Seoul) 3.201,71 +0,4% +33,4% 08:30 Schanghai-Comp. 3.593,38 -0,3% +6,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.373,49 -1,1% +27,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 7:45 % YTD EUR/USD 1,1746 -0,0 1,1748 1,1775 +13,7% EUR/JPY 172,87 0,0 172,79 171,91 +5,9% EUR/GBP 0,8702 0,1 0,8696 0,8671 +4,7% GBP/USD 1,3499 -0,1 1,3510 1,3580 +8,5% USD/JPY 147,18 0,1 147,09 145,99 -6,9% USD/KRW 1.375,80 0,2 1.373,13 1.365,56 -6,8% USD/CNY 7,1380 0,1 7,1380 7,1298 -1,1% USD/CNH 7,1633 0,1 7,1535 7,1481 -2,5% USD/HKD 7,8494 -0,0 7,8495 7,8494 +1,0% AUD/USD 0,6588 -0,0 0,6590 0,6622 +6,7% NZD/USD 0,6030 -0,0 0,6030 0,6055 +8,0% BTC/USD 115.404,05 -2,7 118.612,10 117.924,80 +24,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,16 66,03 +0,2% 0,13 -8,5% Brent/ICE 69,32 69,18 +0,2% 0,14 -8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.362,81 3.368,36 -0,2% -5,55 +28,9% Silber 33,24 33,22 +0,1% +0,02 +19,8% Platin 1.197,54 1.202,01 -0,4% -4,47 +37,3% Kupfer 5,78 5,78 -0,0% 0,00 +41,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

