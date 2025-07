Energy Dome und Google haben sich als Pioniere zusammengetan, um in großem Stil carbon-free Energie bereitzustellen. Dazu setzen sie die praxiserprobte Technologie der CO2 Battery für die Langzeitspeicherung von Energie ein.

Energy Dome, ein Pionierunternehmen, das Maßstäbe für die Langzeitspeicherung von Energie setzt, hat eine globale Partnerschaft mit Google bekannt gegeben. Dabei kommt die Technologie der CO2 Battery von Energy Dome zum Einsatz, um carbon-free Energie für die Stromnetze zu liefern, die Google versorgen. Zusätzlich zur geschäftlichen Vereinbarung hat Google ein strategisches Investment in Energy Dome getätigt.

Die CO2 Battery von Energy Dome

Warum Energy Dome und Google eine Partnerschaft eingehen

Elektrizität ist für das moderne Leben und den Wohlstand von entscheidender Bedeutung. Im Zuge der elektrifizierten Energiewirtschaft und des durch das Wirtschaftswachstum bedingten Anstiegs der Stromnachfrage, unter anderem aufgrund des Rechenbedarfs von künstlicher Intelligenz und Rechenzentren, gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung.

Solar- und Windenergie gehören zu den kostengünstigsten und schnellsten Möglichkeiten, Strom ins Netz einzuspeisen, sind jedoch aufgrund ihrer inhärenten Unbeständigkeit unflexibel. Die Langzeitspeicherung von Energie löst diese Flexibilitätsbeschränkung, indem sie Sonnen- und Windenergie speichert und bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt abgibt. Für Energieverbraucher wie Google ermöglicht diese Technologie eine zuverlässige, saubere und kostengünstige Deckung des Strombedarfs mit "festem" Strom.

Der erste Vertrag von Google über die kommerzielle Speicherung von Energie über lange Zeiträume ist Teil eines wachsenden Portfolios fortschrittlicher Energietechnologien, die erforderlich sind, um das Ziel zu erreichen, den Betrieb bis 2030 vollständig carbon-free mit Energie zu versorgen. Die Auswahl der bewährten und marktreifen Technologie der CO2 Battery von Energy Dome spiegelt deren Fähigkeit wider, in dem weltweit erforderlichen Umfang, Tempo und zu erschwinglichen Preisen eingesetzt zu werden.

Die CO2 Battery kann über einen Zeitraum von 8 bis 24 Stunden kontinuierlich Energie liefern und damit ausreichend zuverlässigen Strom bereitstellen, um sowohl den Grundlast- als auch den Flexibilitätsbedarf großer Energieverbraucher zu decken. Das modulare, standortunabhängige Produktdesign verwendet Standardausrüstung ohne Lieferkettenengpässe und gewährleistet eine hochskalierbare Lösung zur effizienten und kostengünstigen Speicherung großer Energiemengen.

Darüber hinaus tragen die mechanischen Komponenten der Technologie zur Stabilisierung des Netzes bei, indem sie durch rotierende Maschinen eine natürliche Trägheit erzeugen. Darüber hinaus tragen die mechanischen Komponenten der Technologie zur Stabilisierung des Netzes bei, indem sie durch rotierende Maschinen eine natürliche Trägheit erzeugen. Die CO2 Battery trägt somit zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität bei, indem sie wie ein Stoßdämpfer wirkt und plötzliche Frequenzschwankungen ausgleicht.

"Google hat es sich zum Ziel gesetzt, mit sauberer Energie zu arbeiten. Die technologisch erprobte und skalierbare Langzeit-Energiespeicherlösung von Energy Dome kann uns dabei helfen, schnelle Fortschritte zu erzielen", erklärte Maud Texier, Director of EMEA Energy bei Google. "Es geht jedoch nicht nur um Google. Durch die Unterstützung bei der Skalierung dieser einzigartigen LDES-Technologie hoffen wir, überall auf der Welt Gemeinden einen besseren Zugang zu zuverlässiger und erschwinglicher Elektrizität zu ermöglichen und die Netzstabilität zu verbessern, während wir mehr erneuerbare Energiequellen integrieren."

Die geschäftliche Vereinbarung zielt darauf ab, Projekte mit der CO2 Battery in allen wichtigen strategischen Regionen, darunter Europa, Amerika und in Südostasien zu realisieren, um die Bereitstellung rasch zu skalieren und die Ziele von Google für carbon-free Energie bis 2030 zu erreichen. Im Rahmen der Partnerschaft wurden etliche Standorte und Projekte ausgewählt, die sich derzeit in der Entwicklungs- und Vertragsphase befinden.

"Der programmatische und strategische Einsatz unserer Technologie in großem Maßstab, um Google dabei zu unterstützen, carbon-free Energie zu erreichen, bildet den Kern unseres branchenweit ersten Vertrags. Wir beweisen, dass eine kosteneffiziente und carbon-free Energieversorgung rund um die Uhr mit der richtigen Technologie und dem richtigen Partnerschaftsmodell realisierbar ist", erklärte Claudio Spadacini, Gründer und CEO von Energy Dome. "Wir freuen uns außerdem, Google als Investor bei Energy Dome begrüßen zu dürfen, was unser gemeinsames Commitment für eine gemeinsame Vision unterstreicht."

Investition parallel zur geschäftlichen Allianz

Über die geschäftliche Zusammenarbeit hinaus hat Google auch in Energy Dome investiert. Die Investition erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen in eine Wachstumsphase der kommerziellen Nutzung eintritt und bereits mehrere Projekte unter Vertrag hat, darunter mit Alliant Energy in den USA, Engie in Italien und NTPC in Indien.

Durch die direkte Investition in das in Mailand ansässige Scaleup verstärkt Google sein langfristiges Engagement, die Kommerzialisierung dieser bewährten Technologie zu beschleunigen. Als Pionier der ersten Generation von Stromabnahmeverträgen für Unternehmen, als Solar- und Windenergie noch in den Kinderschuhen steckten, bringt Google sowohl die Kundenperspektive als auch seine Erfahrung ein, um die Reifung und kommerzielle Skalierung der Technologie der CO2 Battery voranzutreiben und damit Vorteile für Kommunen und Volkswirtschaften zu erschließen.

Über Energy Dome

Mit der CO2 Battery ist Energy Dome führend bei Entwicklung von Langzeitspeichern für Energie. Die Eigenschaften von Kohlendioxid ermöglichen es dem System, Energie durch einen patentierten thermomechanischen Prozess effizient und kostengünstig zu speichern. Damit stellt es die beste Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien oder Pumpspeicherlösungen dar. Die CO2 Battery ist bereits ein umfassend erprobtes und kostengünstiges System, das zur Stromspeicherung weder Lithium noch seltene Erden benötigt und sich durch eine überlegene Effizienz auszeichnet. Dank ihres modularen Aufbaus und ihrer standortunabhängigen Installation verwendet die CO2 Battery handelsübliche Komponenten aus zuverlässigen, bestehenden Lieferketten und bieten so einen skalierbaren Weg, um große Mengen intermittierender erneuerbarer Energie zu speichern und die Energiewende zu beschleunigen. Es ist die einzige derzeit verfügbare Technologie, die die richtige Kombination aus Effizienz, Kosten und Skalierbarkeit bietet und weltweit einsetzbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter energydome.com.

