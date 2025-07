DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HAUSHALTSLOCH - Die Haushaltsprobleme der Bundesregierung werden immer größer. So geht das Bundesfinanzministerium in der neuen Finanzplanung von einer Lücke von deutlich über 150 Milliarden Euro aus. Das Haushaltsloch sei gegenüber Juni nochmals um einen niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag gewachsen, bestätigten mehrere Regierungsvertreter dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

STROMNETZAUSBAU - Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat ein klares politisches Bekenntnis zur Umstellung von Erdkabeln auf Freileitungen beim Stromnetzausbau in Deutschland gefordert. "Freileitungen statt Erdkabel sparen Milliarden - das ist in Zeiten knapper Ressourcen und steigender Kosten extrem wichtig", sagte Tennet-Vorstandschef Tim Meyerjürgens der Rheinischen Post. "Jetzt brauchen wir klare Entscheidungen der Politik für einen Freileitungsvorrang und konsequenten politischen Rückhalt bei der Umsetzung." Hybridlösungen, also der Wechsel zwischen Freileitung und Erdkabel innerhalb eines Projekts, seien zu vermeiden. "Sie verursachen erhebliche Mehrkosten, führen zu Zeitverzug und bergen technische Risiken", so der Tennet-Chef. (Rheinische Post)

INDUSTRIESTROMPREIS - MAN-Chef Alexander Vlaskamp fordert, den geplanten Industriestrompreis auf Lkw-Ladesäulen auszuweiten. "Schließlich transportieren wir die Güter im Prinzip nur, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Dazu gehört, dass auch die Logistikunternehmen vom Industriestrom profitieren können - das ist derzeit nicht der Fall", sagte er Welt und Business Insider Deutschland. Der Preis müsse von heute 45 bis 50 Cent auf 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde sinken und günstiger sein als für Privatautos, so Vlaskamp. Das sei notwendig, damit sich E-Lkw am Markt gegen Verbrenner durchsetzen können. "Unsere Kunden verlangen verständlicherweise mindestens Betriebskostenparität mit Diesel - dafür brauchen wir langfristige Planbarkeit." (Welt)

FEDERAL RESERVE - Jegliche Versuche, die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed zu beschneiden wäre "sehr schlecht für die Märkte", sagte Der Chief Investment Officer Dan Ivascyn von der Fondsgesellschaft Pimco der Financial Times. "Die Märkte schätzen unabhängige Zentralbanken". (Financial Times)

July 25, 2025 00:45 ET (04:45 GMT)

