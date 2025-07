Am Donnerstagnachmittag hat die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass ein Konsortium aus Private-Equity-Gesellschaften ein Übernahmeangebot für den europäischen Impfstoffentwickler respektive -hersteller Bavarian Nordic in Erwägung ziehe. Inzwischen ist das Unternehmen selbst in die Offensive gegangen.Bavarian Nordic könne bestätigen, dass die Gesellschaft Gespräche über ein mögliches Übernahmeangebot mit Nordic Capital und Permira führe, so die Dänen. Da diese Gespräche noch andauern würden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...