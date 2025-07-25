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PR Newswire
25.07.2025 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 25

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

20,466,435.0000

4.0954 USD

IE00BLRPQH21

24 July 2025


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

13,758,091.0000

9.1616 USD

IE00BJXRZJ40

24 July 2025

RIZE ENVT IMPACT 110 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVT IMPACT 110 ETF

14,643,458.0000

5.5034 USD

IE00BLRPRR05

24 July 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

306,771.0000

5.9989 USD

IE000RMSPY39

24 July 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

1,940,706.0000

5.2685 USD

IE000PY7F8J9

24 July 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

15,396,988.0000

5.5575 USD

IE000QUCVEN9

24 July 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

26,343,718.0000

7.8705 USD

IE000GA3D489

24 July 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

16,577,373.0000

9.2705 USD

IE0024A512E4

24 July 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

4,005,948.0000

4.8568 USD

IE000O5M6XO1

24 July 2025


© 2025 PR Newswire
Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer
Rheinmetall, Renk und Hensoldt haben den Rüstungsboom der letzten Jahre dominiert, doch inzwischen sind diese Titel fundamental heillos überbewertet. KGVs jenseits der 60, KUVs über 4, und das in einem politisch fragilen Umfeld mit wackelnder Haushaltsdisziplin. Für späteinsteigende Anleger kann das teuer werden.

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