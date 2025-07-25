ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 25
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
20,466,435.0000
4.0954 USD
IE00BLRPQH21
24 July 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,758,091.0000
9.1616 USD
IE00BJXRZJ40
24 July 2025
RIZE ENVT IMPACT 110 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 110 ETF
14,643,458.0000
5.5034 USD
IE00BLRPRR05
24 July 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
306,771.0000
5.9989 USD
IE000RMSPY39
24 July 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
1,940,706.0000
5.2685 USD
IE000PY7F8J9
24 July 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
15,396,988.0000
5.5575 USD
IE000QUCVEN9
24 July 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
26,343,718.0000
7.8705 USD
IE000GA3D489
24 July 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
16,577,373.0000
9.2705 USD
IE0024A512E4
24 July 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
4,005,948.0000
4.8568 USD
IE000O5M6XO1
24 July 2025